Кинотеатр в Казахстане предоставляет ночлег бегущим из России 2 25.09.2022, 20:50

1,832

Места в гостиницах практически закончились.

Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске в Казахстане пригласило россиян, которые не могут найти жильё, прийти на ночлег к ним в кинозалы, сообщает издание Kazakh24.info.

Директор кинотеатра сказал, что из-за наплыва российских граждан, пытающихся избежать мобилизации, места в гостиницах города практически закончились, а цены на съемное жилье выросли в разы, и он готов предоставить приезжим возможность переночевать в залах кинотеатра.

Город Уральск на северо-западе Казахстана находится в непосредственной близости к границе с Россией. После объявления 21 сентября частичной мобилизации населения для отправки на войну в Украине многие жители России предпочли покинуть страну. Одним из государств, в которые они переезжают, стал Казахстан, куда россияне могут въехать без визы.

Ранее СМИ сообщали о том, что на погранпунктах граничащих с Россией стран выстаиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового приезда в Казахстан россиян отмечается дефицит жилья в аренду и повышение арендных цен на то жильё, что пока доступно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».