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Кинотеатр в Казахстане предоставляет ночлег бегущим из России

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  • 25.09.2022, 20:50
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Кинотеатр в Казахстане предоставляет ночлег бегущим из России

Места в гостиницах практически закончились.

Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске в Казахстане пригласило россиян, которые не могут найти жильё, прийти на ночлег к ним в кинозалы, сообщает издание Kazakh24.info.

Директор кинотеатра сказал, что из-за наплыва российских граждан, пытающихся избежать мобилизации, места в гостиницах города практически закончились, а цены на съемное жилье выросли в разы, и он готов предоставить приезжим возможность переночевать в залах кинотеатра.

Город Уральск на северо-западе Казахстана находится в непосредственной близости к границе с Россией. После объявления 21 сентября частичной мобилизации населения для отправки на войну в Украине многие жители России предпочли покинуть страну. Одним из государств, в которые они переезжают, стал Казахстан, куда россияне могут въехать без визы.

Ранее СМИ сообщали о том, что на погранпунктах граничащих с Россией стран выстаиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового приезда в Казахстан россиян отмечается дефицит жилья в аренду и повышение арендных цен на то жильё, что пока доступно.

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