В России отца пятерых детей забрили в солдаты 2 25.09.2022, 21:38

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Отсрочка от мобилизации не помогла.

В российском Подмосковье многодетный отец попал под частичную мобилизацию и был отправлен в казарму для дальнейшей переброски на территорию Украины.

Об этом сообщает издание Mash.

Инцидент произошел в Московской области. Николай Мищенко, у которого пятеро детей, попал под частичную мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным, и был отправлен в казарму.

У мужчины два ребенка от бывшей жены, три - от нынешней, а самому старшему не исполнилось еще 14 лет. Законодательством предусмотрено, что Николай Мищенко может рассчитывать на отсрочку от воинской службы. Однако, мужчину мобилизировали в ряды ВС РФ для дальнейшей отправки в Украину.

«Срочную службу мужчина не проходил. Но местный военкомат проигнорил предписания Минобороны, и Николаю вручили повестку. Он пошёл разбираться в администрацию, но оттуда уехал не домой, а сразу в пункт сбора. Без всяких медкомиссий. Родственникам просто позвонили и попросили привезти к автобусу, отъезжающему в Наро-Фоминскую учебку, кнопочный телефон и вещи», - добавили пропагандисты в своем сюжете, который посвящен Мищенко.

В данный момент многодетный отец находится на территории казармы, а его супруга пытается вернуть Николая обратно в семью.

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