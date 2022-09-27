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Колонну российских уклонистов на границе с Грузией видно из космоса

  • 27.09.2022, 0:48
  • 2,450
Колонну российских уклонистов на границе с Грузией видно из космоса

Фото со спутника.

Спутники Maxar Technologies сделали фото очереди из российских машин на границе России и Грузии. Россияне пытаются покинуть страну из-за объявленной мобилизации.

Фото были сделаны в воскресенье, 25 сентября. На снимках видны грузовики и легковые автомобили, стоящие в пробке.

Ранее сообщалось, что гражданам России, которые пытаются уехать в Грузию, разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком, хотя он для этого не предназначен.

По данным СМИ, на переходе люди ждут до 48 часов, чтобы пересечь границу с Грузией.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

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