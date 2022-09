Глава Еврокомиссии и генсек НАТО обсудили войну и усиление поддержки Украины

Фон дер Ляйен и Столтенберг встретились 26 сентября.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи 26 сентября обсудили усиление поддержки Украины. Об этом фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

«Мы обсудили агрессивную войну России и усиление поддержки Украины. Сотрудничество ЕС и НАТО способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что пришло время согласовать новую совместную декларацию, чтобы продвинуть наше партнерство вперед», – написала она.

Great to meet @jensstoltenberg again.



We discussed Russia’s war of aggression and stepping up support for Ukraine.@NATO-EU cooperation contributes to security and stability, so we believe the time has come to agree a new Joint Declaration to take our partnership forward. pic.twitter.com/rfmxLLHACt