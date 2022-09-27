В российском Новокузнецке горит предприятие Абрамовича 5 27.09.2022, 7:36

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Официальные причины возгорания вызывают сомнения.

На крупном металлургическом предприятии «Евраз ЗСМК» в городе Новокузнецке, который значится в собственности олигарха Романа Абрамовича, начался крупный пожар.

Информацию о возгорании публикует издание «Ваш город». Как следует из официальных источников, причиной ЧП стал перепад напряжения, который спровоцирован отключением газового оборудования.

ТГ-канал «Украина 365» публикует видео с места событий.

Масштабы катастрофы выглядят устрашающе. По странному стечению обстоятельств происшествие не значится в региональной оперативной сводке МЧС. Комментариев от официальных представителей власти по этому поводу также не поступало.

Обсуждение происшествия активно ведется в местных чатах и пабликах. Очевидцы событий выдвигают собственное мнение по поводу происшествия.

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