В российском Новокузнецке горит предприятие Абрамовича

В российском Новокузнецке горит предприятие Абрамовича5
- 27.09.2022, 7:36
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Официальные причины возгорания вызывают сомнения.
На крупном металлургическом предприятии «Евраз ЗСМК» в городе Новокузнецке, который значится в собственности олигарха Романа Абрамовича, начался крупный пожар.
Информацию о возгорании публикует издание «Ваш город». Как следует из официальных источников, причиной ЧП стал перепад напряжения, который спровоцирован отключением газового оборудования.
ТГ-канал «Украина 365» публикует видео с места событий.
Масштабы катастрофы выглядят устрашающе. По странному стечению обстоятельств происшествие не значится в региональной оперативной сводке МЧС. Комментариев от официальных представителей власти по этому поводу также не поступало.
Обсуждение происшествия активно ведется в местных чатах и пабликах. Очевидцы событий выдвигают собственное мнение по поводу происшествия.