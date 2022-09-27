«РФ гнала солдат на бойню»: Залужный рассказал о хитрости ВСУ 27.09.2022, 7:41

5,848

Сценарий сработал.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о том, что в первые дни полномасштабного вторжения войск РФ защитники Украины заманивали врага вглубь страны. Так они имели возможность более эффективно уничтожать оккупантов и их логистику, и этот сценарий сработал.

По словам Залужного ВСУ делали все, чтобы не позволить пасть Киеву, а на других направлениях пытались нанести агрессору большие потери, даже если в некоторых местах это потребовало бы потери территории. Об этом генерал рассказал в интервью журналу Time.

Цель ВСУ заключалась в том, чтобы сначала позволить российской армии продвинуться вперед, а затем уничтожить ее колонны техники и живой силы на фронте, а также линии поставок в тылу. Залужный отметил, что уже на шестой день вторжения стало понятно, что такая тактика работает.

Также главнокомандующий ВСУ рассказал о промахах России. Генерал отметил, что командование войсками РФ просто «гнало своих солдат на бойню».

«Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил», – сказал Залужный.

Интервью Залужного журналу Time

Журнал Time посвятил обложку и статью главнокомандующему Вооруженными силами Украины. Выпуск за 10-17 октября 2022 года выйдет с названием «Генерал Валерий Залужный и украинский путь войны». Статья, которая уже доступна на сайте издания, называется «Внутри украинского контрудара, который изменил ход войны».

В этом интервью Залужный рассказал, как в начале полномасштабного вторжения России сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что не планирует эвакуироваться, так как война для него началась еще в 2014 году. По его словам, генерал Милли был «в некотором роде поражен», когда увидел сопротивление Украины.

Также главнокомандующий ВСУ считает, что победа Украины в войне против РФ не завершит боевые действия между государствами.

«Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью перевести дыхание и подготовиться к следующей войне», - заявил Залужный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».