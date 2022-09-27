Конец эры Путина 2 Андерс Аслунд

27.09.2022, 7:49

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Что ждет Россию после поражения в войне с Украиной.

Владимир Путин отказывается признать поражение в Украине. 21 сентября он объявил о планах частичной мобилизации, одновременно пообещав аннексировать еще больше украинской территории, пригрозив защитить свои «приобретения» ядерным оружием. Это последнее проявление силы не может скрыть мрачные реалии быстро разваливающегося вторжения Путина. Через семь месяцев после того, как российские танки впервые пересекли украинскую границу, его истощенная и глубоко деморализованная армия засела в обороне, и военная инициатива окончательно перешла к наступающим украинцам.

Неясно еще, как именно закончится война, но уже до боли очевидно, что вторжение в Украину стало катастрофой для России в целом и для Путина лично. Это свело на нет прогресс, достигнутый в РФ за первую декаду его руководства, и безжалостно обнажило многочисленные просчеты его 22-летнего правления. Путин давно мечтал занять свое место среди титанов российской истории. Вместо этого он теперь выглядит обреченным запомниться как один из худших правителей страны.

Трудно переоценить негативное влияние Путина на Россию и международное сообщество в целом. Он развязал ряд беспричинных войн, подавил личные права и свободы внутри самой России, он взрастил культуру ксенофобии и отрезал россиян от развитого мира, он остановил развитие российской экономики и положил конец модернизации страны, и он распространил по всему миру информационную эпидемию фейков и лжи.

Для россиян, мечтающих о возвращении к имперскому величию, самое большое преступление Путина — его бездарное вторжение в Украину. Для России унизительные военные проигрыши не впервой. За последние два столетия особо выделяются четыре поражения: Крымская война (1853−1856), Русско-японская война (1904−05), Первая мировая война (1914−1917) и Афганская война (1979−88).

Отрадно, что за всеми четырьмя поражениями последовали периоды либерализации. После Крымской войны царь Александр II отменил крепостное право на всей территории Российской империи. Поражение в русско-японской войне привело к созданию Думы, в то время как преждевременный выход России из Первой мировой войны ознаменовал первые в стране достаточно демократические выборы. Между тем, провал в Афганистане стал существенным фактором в распаде СССР. Хотя пессимисты предсказывают, что после Путина придет еще больший тиран, история российской империи свидетельствует о том, что военное поражение, вероятно, приведет к ослаблению авторитарных инстинктов России.

Отрадно, что за всеми четырьмя поражениями последовали периоды либерализации

Трудно представить, чтобы Путин пережил войну в Украине. Вторжение, о котором он столь опрометчиво отдал приказ, разрушило российскую армию и сделало его страну мировым изгоем, взамен не добившись ничего. Война также привела к резкому ухудшению положения внутри страны. Вторя худшим эксцессам Сталина и Гитлера, Путин сделал нормой геноцид украинцев и сделал это повседневной темой обсуждения на российском телевидении. Между тем, как отмечают первоклассные журналисты-расследователи Андрей Солдатов и Ирина Бороган, его служба безопасности ФСБ все больше напоминает страшную эпоху советской НКВД.

Путин оказал крайне негативное влияние на международные отношения России, выходящее далеко за рамки последствий вторжения в Украину. Его длинный список невыполненных обещаний и бесстыдной нечестности заставляет других мировых лидеров все больше опасаться иметь с ним дело. Некоторые держались дольше, чем другие, но даже терпеливые лидеры Франции и Германии, кажется, теперь пришли к выводу, что слова Путина не стоят ничего.

Снижение статуса российского правителя на международной арене было продемонстрировано в Узбекистане на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества. Когда-то Путин был известен тем, что заставлял ждать многих самых видных государственных деятелей мира. Однако в Ташкенте его заставили ждать президенты Азербайджана и Киргизии. Единственные политики, которые чувствуют себя комфортно в его компании, — это представители других режимов-изгоев, таких как Иран и Северная Корея.

Правление Путина также плохо сказалось на российской экономике. Во время первых двух президентских сроков затянувшиеся реформы Гайдара-Ельцина и высокие цены на энергоносители создали ложное впечатление разумного экономического управления. Это была лишь иллюзия. Российская экономика находится в состоянии стагнации с 2014 года и в настоящее время тонет. Самые оптимистические официальные прогнозы дают 6% снижение в 2022 году и отсутствии подъема в течение десятилетия.

Ресурсной базы России, которая не имеет себе равных, достаточно, чтобы сделать ее самой богатой страной на планете. Вместо этого Путин заблокировал модернизацию и поставил Россию в полную зависимость от экспорта ее природных ресурсов. Даже по официальным данным, реальный располагаемый доход в России в период с 2014 по 2020 год упал на 10%.

Вместо того, чтобы открыть страну и диверсифицировать экономику, Путин своими войнами и репрессивной внутренней политикой изолировал Россию и отпугнул иностранный бизнес. Это привело к утечке лучших умов России, при этом официальные данные показывают, что более 400 тыс. человек покинули страну только в первой половине 2022 года. Многие из тех, кто проголосовал ногами, принадлежат к хорошо образованным и предприимчивым слоям общества.

Единственная экономическая проблема, которая, кажется, действительно интересует Путина — это богатство его друзей и семьи. Он не приложил никаких усилий, чтобы обуздать массовый отток капитала из России, возможно, потому, что большая часть этого оттока связана с ним или его союзниками. Пока зарплаты простых россиян заморожены, члены близкого окружения Путина накопили огромное богатство. Хотя официальных данных не существует, давно ходят слухи, что сам Путин является одним из самых богатых людей в мире.

Катастрофические последствия решения Путина вторгнуться в Украину помогли пролить неумолимый свет на оставшееся время его правления. Он нанес огромный ущерб России, резко подорвав доверие к стране в международных делах. Россия сегодня заметно более изолирована и менее свободна, чем в начале его правления 22 года назад. Это общество, загнанное в порочное видение прошлого и открыто враждебное к большей части современного мира. Такое вот наследие Путина.

Единственная сфера, где Путин действительно преуспел, — это создание пропагандистской машины мирового класса. Но даже она не может вечно скрывать его провалы. Если война в Украине действительно проиграна, то только вопрос времени, когда российская общественность потребует положить конец дискредитированной эре Путина.

Андерс Аслунд, Atlantic Council

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