«Просите прокладки и тампоны самые дешевые» 2 27.09.2022, 7:59

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Как в России экипируют мобилизованных на фронт.

С 21 сентября в России объявили «частичную» мобилизацию, но повестки получают даже инвалиды-колясочники и скончавшиеся пару лет назад мужчины.

Западные военные эксперты изначально предупреждали, что Кремль не справится с оснащением и обучением официально заявленных 300 тысяч призывников. А если повестки получит еще большее количество россиян, то наступит коллапс.

В Сети появилось видео, где мобилизованным объясняют, что аптечек для них нет.

«Спальники однозначно! Спать будете, где придется. Плюс туристические коврики или замена. Это все свое... Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами укомплектовывали. По медицине тоже: от срачки «Лоперамид», «Перекись водорода» обязательно, жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит», - сказала женщина в форме.

Ей отвечают, что в аптеках уже нет жгутов, на это она рекомендовала «потрошить» автомобильные аптечки. «Жен, девушек, матерей просите прокладки самые дешевые, плюс самые дешевые тампоны. Пулевое ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливает стенки. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста», - резюмировала она.

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