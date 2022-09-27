«Ник и Майк»: Следим за самолетом синепалого 27.09.2022, 8:03

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Лукашенко в Сочи оказался в непростой ситуации.

Синепалый вчера на камеры пытался учить жизни и не унывать кремлевскую крысу, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». То, что было на камеры, получилось крайне странно, потому что затронуло самую сложную для Кремля тему - реакцию населения из-за «могилизации». Все, что прозвучало из синих губ, было близко к издевательству.

1. Призыв не беспокоиться на счет уезжающих. Причины массового исхода граждан из страны разные. Из Беларуси выдавливали и выдавливают тех, кто не согласен с происходящим в принципе. И для синепалого диктатора исход - скорее облегчение, поскольку снижает градус внутреннего напряжения (про издержки, связанные с человеческим капиталом, там предпочитают не думать).

А для его старшего брата - это бегство потенциального пушечного мяса, у которого еще остались или мозги, или базовые инстинкты. То есть проблема, причем такая, что приходится выставлять блокпосты на границах. Соответственно, обратно, чтобы гарантированно попасть в пластиковый мешок, никто проситься не будет. Что это было - глупость или троллинг, - разбирать не будем.

2. В отдельных регионах России «могилизация» неожиданно стала большой проблемой. На фоне мирных протестов в Москве и Питере, покорного рабства в большинстве регионов, демонстративный отказ от могилизации кадыровцев зажег соседний Дагестан. Причем настолько, что приходится совмещать кнут и пряник.

В качестве пряника - приостановка «могилизации» вплоть до особого распоряжения. В качестве кнута - неизбежное подавление начинающегося бунта, растянутое во времени. То есть протестующим дадут понять, что они немного победили, а потом решат вопрос со всеми по одиночке. Схожая тактика была и в Беларуси. Желаем дагестанцам на нее не купиться.

Возможно, пример Дагестана станет заразительным для Ингушетии, которая давно недовольна своим более низким статусом в сравнении с Чечней Кадырова.

То есть проблем у Кремля хватает. Самую главную же окурок с Лиговки артикулировал сам - «уважение нужно». Уважение было и уехало по курсу военного корабля - туда, откуда не возвращаются. Российский режим в результате «гениальной многоходовки» загнал себя в статус гопника-изгоя. Мольбы об уважении не помогут. Война против Украины избавила также и от страха. А тут еще нужно что-то решать с синепалым неблагодарным «союзником».

3. В Италии тем временем на арену возвращается старый друг двух диктаторов – Сильвио. Но откровенную симпатию он уже демонстрировать не сможет.

В Китае 16 октября стартует XX съезд компартии, где решится судьба товарища Си, который хочет сломать традицию - не более 10 лет у власти. Получится ли? Для этого нужен Тайвань, а чтобы получить его, нужно отвлечение внимания на Украину. А значит, впереди новая эскалация.

В общем, следим за самолетом синепалого. Оставят наблюдать за результатами «волеизъявления под дулом автоматов» - значит, нагнули, со всеми вытекающими последствиями. Улетит раньше - не договорились, но ничего хорошего тоже, будут дожимать позже.

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