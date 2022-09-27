Освобождение левого берега Оскола началось: ВСУ вошли в Пески-Радьковские 27.09.2022, 8:07

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Оккупанты и их приспешники в спешке сбежали.

ВСУ освободили от российских оккупантов село Пески-Радьковские в левобережной части Боровской громады Харьковской области.

Освобождение населенных пунктов Боровщины на левом берегу Оскола началось с юга, сообщили в Telegram Боровского поселкового совета.

«В частности, село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт громады, где до войны проживало около 2 тысяч человек), уже находится под контролем ВСУ. Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование. Местные жители радостно встречают наших воинов, пытаются помочь в бытовых вопросах, готовят для защитников еду, со слезами радости на глазах благодарят за освобождение», - говорится в публикации.

Сообщается, что оккупационные «власти» покинули громаду, почти все коллаборанты также сбежали, часть местных жителей в течение последней недели выехала на более безопасные территории, а остальные остаются дома и прячутся в подвалах и укрытиях.

«Ведутся боевые действия. ВСУ вытесняют противника, но освобожденные территории страдают от вражеских обстрелов. Звуки взрывов также постоянно слышны с севера, востока и юга», - говорится в сообщении.

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