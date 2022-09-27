Символично: первым своим выстрелом мобилизованный застрелил россиянина Юрий Бутусов

27.09.2022, 8:13

1,656

Руслан Зинин навсегда вошел в историю России.

Первый выстрел мобилизованного россиянина в войне - 25-летний Руслан Зинин застрелил не украинца, как думал Путин, а путинского военкома.

25-летний мобилизованный Руслан Зинин вчера взял обрез охотничьего ружья и застрелил военкома города Усь-Илимск Иркутской области, который направлял россиян убивать украинцев.

Руслан Зинин теперь навсегда вошел в историю России, и теперь стал одним из символом путинской мобилизации.

Не писал гневные посты, не пытался уехать, откупиться, его поставили перед выбором - и он выбрал, в кого будет стрелять в этой войне.

Не в нас, а в них, в реальных врагов россиян.

Путин гонит россиян как баранов на войну, большинство не знает как этому сопротивляться или по многим причинам не смеет так поступить. Вот так надо - чтобы вас не гнали на убой на чужую вам войну, наведите порядок в своей стране.

Тех, кто поедет в Украину, бесславно прикопают в посадке или разорвет снарядом, а Зинин, надеюсь, останется жив, хоть и в тюрьме.

Это мужественный поступок, достойный уважения.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».