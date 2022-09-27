Чем грозит Кремлю восстание в Дагестане 2 27.09.2022, 8:20

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Зерна протеста упали на благодатную почву.

Аналитики предсказывали вспышку в Дагестане, когда писал об одностороннем решении лидера Чечни Рамзана Кадырова прекратить частичную мобилизацию на территории ЧР.

Об этом пишет главный редактор «Апострофа», военный обозреватель Денис Попович.

Данное решение могло быть продиктовано как личными амбициями Кадырова, так и скрытыми процессами в самой республике, чреватыми такими же народными выступлениями. После этого у дагестанцев мог возникнуть логичный вопрос: «А что, так можно было?».

Но не только демарш Кадырова стал катализатором митингов в Дагестане, уверен Денис Попович.

Беспорядочная мобилизация на войну с Украиной породила воспоминания об истории порабощения русскими народов Кавказа. Отсюда и отсылы к творчеству Тараса Шевченко, и выкрики дагестанских женщин: «Захватчик шахидом никогда не был», и воззвания следующего содержания: «Сегодняшний день показал, что все ваши миллионы потраченные на то, что бы потушить свет Ислама и сделать из нас рабов — ушли в унитаз!».

Кроме того, в Дагестане очень недовольны кремлевским руководителем республики Сергеем Меликовым. Его называют гауляйтером и открыто требуют, чтобы он убирался в Россию. Жители национальных республик РФ полагают, что русские желают разделаться с ними, загребая их мужчин на убой в Украину. Так что зерна протеста упали на благодатную почву, - уверен главный редактор «Апострофа».

Означает ли вспышка на Кавказе, которая, несомненно, будет разрастаться, конец путинского режима? Сама по себе вряд ли. Более того, она, скорее всего, даже не приостановит процесс мобилизации в масштабах всей страны, - не исключает Денис Попович.

По его словам, проблема тут в другом. Централизованная российская власть не поддерживает многозадачность. Оперативная память Кремля и так была перегружена задачами, связанными с проведением «специальной военной операции» в Украине. Не закончив один процесс, в эту память загрузили еще и мобилизацию со всеми сопутствующими вызовами.

Протестные вспышки на Кавказе, даже если они не разрастутся в большой костер – это еще один пучок вводных в усталый мозг империи. Словно старый компьютер, система начнет «тормозить», принимать запоздалые решения, сыпаться, привел аналогию военный обозреватель Денис Попович.

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