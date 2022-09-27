Нужно ли белорусам платить налог после продажи вещи на барахолке? 1 27.09.2022, 8:26

1,892

Есть нюанс.

В министерстве по налогам и сборам рассказали, нужно ли платить налог с денег, полученных от продажи вещи на барахолке. Если коротко ответить, то нет. Но есть нюанс, пишет zerkalo.io.

В МНС уточняют, что от подоходного налога освобождают физлиц от возмездного отчуждения иного имущества, которое принадлежит им на праве собственности. Исключение — если такие доходы были получены индивидуальным предпринимателем.

— Говоря простыми словами, доход, полученный от продажи физическим лицом принадлежащей ему лишней запчасти к автомобилю (либо иных бывших в употреблении вещей) другому физическому лицу, не будет облагаться подоходным налогом (если только продавец не выступает как индивидуальный предприниматель), — отмечают в МНС.

Налоговики уточняют, что при этом не имеет значения, гражданину какой страны были проданы бывшие в употреблении товары.

— Но если такая деятельность и доход от нее будут носить систематический характер (например, систематическая продажа вещей, изначально приобретавшихся для перепродажи), то ее осуществление возможно только в рамках деятельности зарегистрированного субъекта хозяйствования, — поясняют в МНС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».