закрыть
27 сентября 2022, вторник, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нужно ли белорусам платить налог после продажи вещи на барахолке?

1
  • 27.09.2022, 8:26
  • 1,892
Нужно ли белорусам платить налог после продажи вещи на барахолке?

Есть нюанс.

В министерстве по налогам и сборам рассказали, нужно ли платить налог с денег, полученных от продажи вещи на барахолке. Если коротко ответить, то нет. Но есть нюанс, пишет zerkalo.io.

В МНС уточняют, что от подоходного налога освобождают физлиц от возмездного отчуждения иного имущества, которое принадлежит им на праве собственности. Исключение — если такие доходы были получены индивидуальным предпринимателем.

— Говоря простыми словами, доход, полученный от продажи физическим лицом принадлежащей ему лишней запчасти к автомобилю (либо иных бывших в употреблении вещей) другому физическому лицу, не будет облагаться подоходным налогом (если только продавец не выступает как индивидуальный предприниматель), — отмечают в МНС.

Налоговики уточняют, что при этом не имеет значения, гражданину какой страны были проданы бывшие в употреблении товары.

— Но если такая деятельность и доход от нее будут носить систематический характер (например, систематическая продажа вещей, изначально приобретавшихся для перепродажи), то ее осуществление возможно только в рамках деятельности зарегистрированного субъекта хозяйствования, — поясняют в МНС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин