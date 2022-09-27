Нужно ли белорусам платить налог после продажи вещи на барахолке?1
- 27.09.2022, 8:26
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Есть нюанс.
В министерстве по налогам и сборам рассказали, нужно ли платить налог с денег, полученных от продажи вещи на барахолке. Если коротко ответить, то нет. Но есть нюанс, пишет zerkalo.io.
В МНС уточняют, что от подоходного налога освобождают физлиц от возмездного отчуждения иного имущества, которое принадлежит им на праве собственности. Исключение — если такие доходы были получены индивидуальным предпринимателем.
— Говоря простыми словами, доход, полученный от продажи физическим лицом принадлежащей ему лишней запчасти к автомобилю (либо иных бывших в употреблении вещей) другому физическому лицу, не будет облагаться подоходным налогом (если только продавец не выступает как индивидуальный предприниматель), — отмечают в МНС.
Налоговики уточняют, что при этом не имеет значения, гражданину какой страны были проданы бывшие в употреблении товары.
— Но если такая деятельность и доход от нее будут носить систематический характер (например, систематическая продажа вещей, изначально приобретавшихся для перепродажи), то ее осуществление возможно только в рамках деятельности зарегистрированного субъекта хозяйствования, — поясняют в МНС.