Россияне бунтуют против мобилизации: карта протестов и поджогов военкоматов 27.09.2022, 8:42

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«Полыхнуло» не только в Дагестане.

С объявлением мобилизации 21 сентября в России началась новая волна протестов против войны и насильственного призыва на фронт, пишет «Новая газета. Европа»

По всей стране от Приморского края и до Калининградской области жгут военкоматы и здания администраций. Мы насчитали, по меньшей мере, 21 случай поджогов. Несколько подозреваемых задержаны. Инструкции, как это сделать, распространяются в чатах в Telegram.

Кроме того, по всей России с 21 сентября вновь возобновились уличные протесты. Выступления против мобилизации и войны прошли, по крайней мере, в 52 городах. По данным ОВД-Инфо, на них задержали 2333 человека. Из них 952 человека задержаны в Москве, 644 — в Санкт-Петербурге, 101 ― в Махачкале.

Что случилось за последние сутки

Сильные протесты против призыва вспыхнули в Дагестане. Стычки с полицией и перепалки продолжаются не первый день. 26 сентября протесты были в Махачкале и Хасавюрте. Полиция жестко задерживала протестующих. Жители пытались их отбивать.

Кроме того, ночью с 25 на 26 сентября произошло два поджога военкоматов: в Тарусе Калужской области и в Урюпинске под Волгоградом. В последнем случае подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний Михаил Филатов, придерживающийся ультраправых взглядов. Он объяснил поджог протестом против мобилизации.

В Усть-Илимске Иркутской области 25-летний Руслан Зинин расстрелял из обреза начальника призывной комиссии. Военком был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В этот же день в Рязани на автовокзале мобилизованный мужчина, крича, что не хочет на фронт, совершил самоподжог.

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