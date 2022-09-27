Медики назвали лучший фрукт для здоровья кишечника и потери веса 27.09.2022, 8:45

2,130

Оба этих показателя в организме человека идут рука об руку.

Существует множество продуктов, которые могут нанести ущерб микробиому вашего кишечника, но, к счастью, есть также много полезных для кишечника вариантов, которые могут заставить ваше тело чувствовать себя лучше, чем когда-либо, если регулярно их употреблять. Так, есть один вкусный фрукт, который может творить чудеса как с пищеварением, так и с талией: абрикосы.

Как отмечает диетолог Лиза Ричардс для SheFinds.com (перевод — cursorinfo.co.il ), эти фрукты не часто получают признание за их преимущества для похудения, однако она называет их «фруктами-электростанциями», потому что они не только низкокалорийны, но и богаты белком.

«Белок [в абрикосах] обеспечивает чувство сытости, а низкая калорийность помогает предотвратить переедание», — объясняет Ричардс. Это означает, что вы можете удовлетворить свои пристрастия к сладкому, не беспокоясь о том, чтобы съесть слишком много, потому что вы будете довольно быстро насыщаться от белка и дольше оставаться сытым.

В дополнение к белку, этот фрукт содержит большое количество как растворимых, так и нерастворимых пищевых волокон, которые отлично подходят для пищеварения и для ускорения метаболизма для еще более быстрой потери веса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».