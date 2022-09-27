В газопроводах «Северного потока» резко упало давление 27.09.2022, 8:51

Причиной стала дыра в трубе.

Пропускная способность в обеих нитках газопровода «Северный поток» упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Об этом 26 сентября сообщила компания-оператор Nord Stream, пишет dw.com.

Причин падения давлению не знают ни в компании, ни в Министерстве экономики и защиты климата ФРГ.

Уже ночью давление упало и в трубопроводе «Северный поток - 2», идущего вдоль «Северного потока» по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

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