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Накануне убийства военкома в РФ пропагандист Соловьев предлагал расстреливать ответственных за мобилизацию

  • 27.09.2022, 8:54
Накануне убийства военкома в РФ пропагандист Соловьев предлагал расстреливать ответственных за мобилизацию

Совпадение?

Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает расстреливать ответственных за мобилизацию в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Соловьев заявил в своем шоу при обсуждении фактов мобилизации непригодных для службы россиян.

Напомним, что сегодня в Усть-Илимском военкомате Иркутской области РФ «частично мобилизованный» местный житель Руслан Зинин 1998 г.р. несколькими выстрелами в упор застрелил военкома Александра Елисеева.

Сначала сообщалось, что тот якобы в тяжелом состоянии – потом стало известно, что он погиб. Очевидцы утверждают, что Зинин выстрелил 3-4 раза. Инцидент произошел в актовом зале военкомата в присутствии многих свидетелей.

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