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Нападение из Беларуси: в Минобороны Украины внимательно следят за ситуацией

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  • 27.09.2022, 8:57
  • 4,036
Нападение из Беларуси: в Минобороны Украины внимательно следят за ситуацией

Лукашенко сильно зависит от Кремля.

Белорусские власти постоянно продлевают срок военных учений неподалеку от украинской границы, что свидетельствует о возможном вступлении местных вооруженных сил в войну на стороне России. Официальный Киев внимательно следит за ситуацией и не исключает возможных угроз со стороны страны-соседа. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, полугодовые учения призваны поддерживать белорусскую армию в постоянной боевой готовности, что на фоне размещения на территории страны российских подразделений и вооружений может свидетельствовать о возможном намерении Путина привлечь белорусов к войне, чтобы усилить обескровленные войска РФ.

«В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Это значит, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Потому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны. Подразделения ВСУ, Национальная гвардия, пограничники вместе отрабатывают способы противодействия тем угрозам, которые там есть. Мы знаем, насколько президент Лукашенко зависит сегодня от Путина. И степень этого влияния нельзя переоценить, потому что это очень большое влияние. Поэтому да, эта угроза рассматривается в частности», — сказала Маляр.

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