В России продают свечи, которые «спасают» от мобилизации 10 27.09.2022, 9:05

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«Магический» продукт называется «Забудь меня, военкомат».

В российском городе Тюмень один из эзотерических магазинов продает свечи под названием «Забудь меня, военкомат».

Об этом сообщает местное издание «Новости Тюмени».

Продавцы уверяют, что эти «магические» предметы спасут россиян, которым грозит мобилизация, от призыва в армию. Цена вопроса – всего 750 рублей, что, конечно, значительно меньше, чем размер взятки для военного комиссара.

В описании товара указано, что свеча «заморозит» отношения с военкоматом, позволит жить комфортно без призыва на службу, а дело призывника просто «потеряется» где-то в дебрях ведомства.

«Работники военкомата просто забудут о вас, свеча закрывает от военкомата. Эта свеча постоянно притягивает в жизнь благоприятное стечение обстоятельств и нужные ситуации», — убеждают россиян изобретательные продавцы.

Авторы объявления не дают гарантий и не уточняют, каким образом следует использовать «магический» предмет, необходимы ли для этого определенные условия или заклинания.

Шутники говорят, что такую свечу полезно разжигать в архивах военкомата, где хранятся легко загорающиеся бумажные дела, а наибольший эффект от нее при применении в комплекте с «коктейлем Молотова» в помещении военкомата.

Напомним, что россияне после объявления мобилизации начали бежать из России. По состоянию на 25 сентября очереди на российско-грузинской границе составили 16 километров.

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