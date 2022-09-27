Как выглядят самые дешевые квартиры на проспекте Независимости в Минске 2 27.09.2022, 9:13

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Есть варианты и за 55 тысяч долларов.

Обзавестись квартирой на главном проспекте Минска — мечта многих белорусов. Такие объекты привлекают к себе внимание во многом из-за удобного местоположения в городе и значимости дома. Зачастую квартиры на проспекте принадлежали чиновникам, деятелям культуры и искусства и стоили на порядок выше квартир в соседних домах.

Журналисты realt.by нашли самые дешевые объекты на проспекте Независимости, которые подойдут для жизни и станут отличной инвестицией в будущем. Все они находятся рядом с парком Челюскинцев.

Однокомнатная квартира на проспекте Независимости, 89

Квартира располагается на 5 этаже пятиэтажки 1962 года постройки. Объект находится недалеко от Ботанического сада на проспекте Независимости, 89. Общая площадь квартиры — 30 «квадратов», кухня — 5,5 квадратного метра.

В однушке имеются большие оконные проёмы и широкие подоконники, что делает квартиру визуально просторнее. Сам дом - кирпичный с железобетонными перекрытиями и толстыми наружными стенами.

Квартира готова к проживанию. На полу лежат паркет и кафельная плитка. Есть встроенная кухонная мебель с бытовой техникой и два шкафа-купе. Здесь также предусмотрен балкон, он выходит на проспект. Санузел - совмещенный.

Рядом находятся две станции метро: «Парк Челюскинцев» и «Академия наук».

Стоимость квартиры - 55 тысяч долларов.

Однокомнатная квартира на проспекте Независимости, 80

Квартира находится в "доме с чайкой". Он был построен в 1963 году. Однушка располагается на 6 этаже и занимает 29,9 м², кухня - 8,7 м².

Квартира требует ремонта. Жилая комната изолирована, санузел — совмещенный. В однушке есть мебель, но отсутствует балкон. На полу здесь лежит паркет.

Окна в квартире выходят на Ботанический сад. Рядом располагается станция метро «Парк Челюскинцев».

Стоимость объекта — 55 тысяч долларов.

Трехкомнатная квартира на проспекте Независимости, 87

Трехкомнатная сталинка находится в том же районе, что и предыдущие квартиры в нашей подборке. Дом на проспекте Независимости, 87 был построен в 1961 году. Квартира занимает 54,7 «квадрата», кухня — 5,8 м².

Квартира продается со всей техникой и мебелью. В трешке выполнен хороший ремонт, установлены стеклопакеты ПВХ, на полу лежит ламинат, в совмещенном санузле — керамическая плитка. Есть здесь и застекленный балкон со стороны двора.

За квартирой закреплено место в подвале.

Рядом есть станции метро, отделения банков, кинотеатр «Октябрь», спортивно-развлекательный комплекс «Фристайл», кафе и магазины.

Цену еще можно сбить, а пока стоимость трешки — 78 500 долларов.

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