Украинская армия окружает войска РФ в Лимане с северо-запада 1 27.09.2022, 9:27

6,428

Линия фронта изменилась.

Украинские бойцы на востоке имеют успехи в районе Лимана. Между тем как на юге оккупанты прибегают в основном к обороне и минируют пути из-за продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная Украина (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

На востоке, в частности, в Харьковской и северной части Донецкой областей украинские войска продолжают добиваться успехов в районе Лимана.

Аналитики предполагают, что ВСУ взяли под свой контроль Малиевку Харьковской области (25 км северо-западнее Лимана).

Также предполагается, что наши военные также могли освобродить Шандриголово (12 км северо-западнее Лимана), Карповку (20 км северо-западнее Лимана) и Новое (19 км северо-западнее Лимана) в Донецкой области. Однако это требует подтверждения.

Не исключено, что украинские войска расширили свой плацдарм к северу от Дробышевого и пытаются окружить россиян в Лимане с северо-запада через Новое, Ставки и Колодцы.

Тем временем РФ, вероятно, усилила линию Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман частями 20-й общевойсковой армии, численность которой пока не известна.

Также аналитики допускают, что ВСУ продолжают атаковать к северу от Купянска через реку Оскол и имеют определенные успехи (начали продвижение из Воробьевки и Двухлетней в направлении Тавильжанки (18 км к северо-востоку от Купянска). Однако это также требует подтверждения.

Донецкая область

Войска РФ продолжают наземные атаки в Донецкой области. В частности, обстрелы вдоль линии столкновения в районе Бахмута, Краматорска, Авдеевки и Донецка.

Аналитики предполагают, что россияне планируют окружить или охватить украинские позиции в восточном Зайцево с вновь оккупированных позиций на Донбасской электроподстанции.

Также противник продолжает атаковать украинские позиции вдоль железной дороги возле Белогоровки.

Тем временем, украинские бойцы отбивают российские штурмы в районах таких населенных пунктов как: Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Выимка, Курдюмовка, Новомихайловка, Первомайское и Майорск.

Юг

Украинское командование продолжает официально умалчивать ход контрнаступления Украины на юге.

По данным аналитиков, войска РФ минируют районы возможного продвижения Украины, как отмечают в ISW, указывает на то, что оккупанты, скорее всего, предпочитают удерживать оборонные позиции, чем пытаться возобновить наступательные операции.

Тем временем, украинские силы продолжают кампанию блокирования россиян, нацеливаясь на вражеские наземные линии связи и ключевые позиции.

В настоящее время выделяются три зоны кинетической активности: к югу от границы Херсонской и Днепропетровской области, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец и к востоку от города Николаева.

С последнего - украинские бойцы ударили по российской военной технике в Давидовом Броде, а оккупанты продолжили обстрелы позиции ВСУ к востоку от Николаева.

Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, украинские бойцы поразили более 30 районов скопления россиян и отбили ряд атак в Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».