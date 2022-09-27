Пятерых россиян из-за мобилизации сняли с поезда на границе с Беларусью 6 27.09.2022, 9:37

6,352

Пограничники знали фамилии и места каждого.

Пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны. Об этом «Медиазоне» рассказал один из них, 30-летний мужчина, которому пограничники запретили выезд из России.

«Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», — рассказал молодой человек.

Он добавил, что 8 лет назад закончил военную кафедру, имеет звание лейтенанта запаса, но в армии не служил. Россиянин собирался сначала доехать до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул.

По словам собеседника «Медиазоны», его высадили на железнодорожной станции Невель-2, последней перед границей с Беларусью. Среди тех, кому запретили выезд из России, был 20-летний студент.

Всем им выдали уведомления, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. В документе говорится, что за разъяснениями нужно обратиться в военкомат по месту постановки на учет.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В зону боевых действий планируется отправить 300 тысяч резервистов. После объявления частичной мобилизации в России стали раскупать билеты на самолет с вылетом в другие страны. Кроме того, на наземных границах страны скопились длинные очереди из желающих уехать.

Источники «Медузы» сообщили, что мужчинам мобилизационного возраста после «референдумов» запретят выезжать из России. Но якобы можно будет уехать по справке из военкомата. Позже в Минобороны РФ заверили, что во время частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».