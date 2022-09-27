Сбежавшая в Казахстан россиянка объявила казахов «неправильным» народом 26 27.09.2022, 10:02

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Гражданка РФ записала небольшой ролик для Tik-Tok.

21 сентября потенциальные российские призывники массово бежали из своей страны, опасаясь мобилизации.

По предварительным данным, за несколько дней из России сбежали почти 300 тысяч мужчин призывного возраста – ровно столько, сколько Кремль якобы собирается призвать. Вместе с россиянами бежали и их семьи.

Однако, ища приют у соседей, граждане РФ не забывают продемонстрировать свою имперскость и приверженность к нацистской идеологии.

Так, сбежавшая в Казахстан россиянка записала небольшой ролик для Tik-Tok, который начала «напоминанием» о том, как Путин «спас» Казахстан в начале 2022 года, отправив свои войска для подавления протестов.

Также она возразила на слова о слабости РФ и ненависти всего мира к оккупантам: «Кто весь мир? Откройте, пожалуйста, карту и посмотрите, что такое Европа маленькая и кто поддерживает Россию. И это гораздо большая площадь, и это большее количество стран, чем вы там себе придумали».

Жителей Казахстана она открыто называет «друзьями когда-то дружественной страны».

Говоря о колоссальных проблемах в армии РФ спустя полгода войны против Украины, девушка заявила, что у «них все хорошо» настолько, что в военкоматах не берут добровольцев, а те якобы стоят в очередях. Вероятно, она перепутала границы РФ с военкоматами.

«Россия еще никогда не проигрывала ни одну войну. Сейчас не война. И мы как боролись с фашизмом, так и боремся. Ну, а во-вторых, русские не сдаются», - сказала она, крупно подставив своего школьного учителя истории, уроки которого прогуляла, или не осилила программу.

Всю свою пропагандистскую речь она построила на избитых клише о «неправильных» народах из бывших братских республик, которые слушают, что им скажет Запад.

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