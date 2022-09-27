Белорусскую журналистку позвали в жюри престижной кинопремии «Золотой глобус» 27.09.2022, 10:12

Ранее она входила в состав жюри на кинофестивалях в Беларуси, Германии, Хорватии, Польше.

Белорусская журналистка Ирена Котелович стала членом жюри на 80-й кинопремии «Золотой глобус», которую ежегодно вручают в США. Об этом она сообщила у себя в «Фейсбук».

Ирена Котелович — белорусский кинокритик, культуролог и журналист, член Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Входила в состав жюри на кинофестивалях в Беларуси, Германии, Хорватии, Польше. Сейчас работает на телеканале «Белсат».

«Золотой глобус» (Golden Globe Award) — американская кинопремия, которую с 1944 года в Лос-Анджелесе присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Награда вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, она считается одной из самых престижных в киноиндустрии и второй по значимости после «Оскара».

Лучшим драматическим фильмом 2021 года был признан вестерн «Власть пса» Джейн Кэмпион, а лучшим мюзиклом — «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, обе ленты получили по три награды.

В 2021 году Netflix и Amazon Studios объявили бойкот «Золотому глобусу» из-за того, что среди 86 членов жюри не было темнокожих журналистов.

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