В Пинском районе из школы-интерната ночью сбежали трое подростков 27.09.2022, 10:26

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иллюстрационное фото

Объявлен розыск.

В Пинском районе разыскивают троих подростков, которые ушли из Молотковичской школы-интерната, сообщает поисково-спасательный отряд «Витязь».

Школьники покинули учебное заведение в ночь с 26 на 27 сентября. Самому старшему из них — Ярославу Дырману — 15 лет, Константину Базылюку — 14 лет, Ростиславу Макарскому — 13 лет.

Приметы

Ярослав Дырман: рост 170 см, среднего телосложения, волос русый с челкой.

Особые приметы: родинка справа над верхней губой. Был одет: черная байка с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки.

Ростислав Макарский: был одет в синюю куртку со светлой молнией, черные спортивные штаны, темные кроссовки, на спине — серый рюкзак.

Константин Базылюк: рост 165 см, среднего телосложения, волос русый с челкой. Был одет: темная куртка, темные спортивные штаны, темные кроссовки или кеды.

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