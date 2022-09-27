Григорий Месежников: Между Путиным и Лукашенко существует странная взаимосвязь 1 27.09.2022, 10:37

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Без поддержки Кремля белорусский режим не устоит.

Как ослабление России скажется на режиме Лукашенко? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал словацкий политолог и президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников:

— Должно случиться чудо, чтобы Путин лично подписал соглашения о каком-то перемирии, этот человек не способен на такое. Можно теоретически представить, что Россия что-то подобное подпишет, но это будет без Путина, это будет кто-то другой, другая группа, которая придет на его место. С ним это сделать невозможно. Если посмотреть на все договоренности, которые подписывались Путиным, то они были невыгодны для противоположной стороны. Например, те же самые «минские соглашения», когда он воспользовался тем, что у него было преимущество. Он действительно мог убивать украинцев, уничтожать украинскую армию и так далее. Ангела Меркель с Франсуа Олландом поспособствовали этому соглашению, которое позже вообще никак не функционировало.

Как это подействует на Лукашенко? Если та властная корпорация, которая сейчас находится в Москве, ослабнет, утратит каких-то ведущих своих представителей, в том числе Путина, то ослабнет и поддержка Лукашенко. Здесь странная взаимозависимость между Путиным и Лукашенко. Лукашенко все-таки опасается Путина, но без поддержки Кремля его режим не устоит.

Если по какой-либо причине Путин вынужден будет уйти, что-то с ним случится, то новой российской власти придется продемонстрировать новое отношение и к Украине, и к Беларуси. Это будет для них возможностью показать себя перед Западом, что они другие. Новая власть должна будет отказаться от агрессивных действий в отношении Украины. И потом будет демонстрировать свою приверженность идее сохранения независимости соседних государств, что у них уже нет таких агрессивных поползновений, что они не хотят аннексировать Беларусь и так далее.

Я опять-таки исхожу из уроков истории. Когда Сталин умер, то та банда, те люди, которые были одинаково ответственны за все преступления его режима, пытались продемонстрировать Западу свою приверженность к демократии, к миру, к всевозможным принципам, которые они никогда до этого не соблюдали. Берия даже предложил принять Советский Союз в НАТО.

Любое изменение в Москве, которое будет означать ослабление этой власти, особенно уход Путина, он ослабит и Лукашенко. Поэтому он и заинтересован в поддержке со стороны Путина, но свою власть тоже хочет сохранить. Как это сделать в таких условиях — для Лукашенко это, конечно, проблема, поэтому он так и мечется. Сначала он что-то Путину обещает, потом заявления странные делает, но войска пока не посылает, хоть и предоставляет территорию и инфраструктуру для нападения на Украину. А это означает прямую ответственность за все те преступления, которые там совершает российская армия.

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