Ученые обнаружили нечто неожиданное в городах майя 27.09.2022, 10:43

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Для воинов это вещество могло быть священным.

Вместе с группой исследователей из США и Великобритании Дункан Кук, геоархеолог из Австралийского католического университета, проанализировал наборы данных, собранные на 10 раскопках майя, пишет nv.ua.

Выяснилось, что все образцы содержали опасное количество ртути. Судя по всему, майя обрабатывали свои территории токсичным веществом специально.

Зачем это делалось, пока непонятно.

Специалисты полагают, что сульфид ртути, или киноварь, мог использоваться в декоративных или культовых целях.

Это соединение имеет яркий малиновый оттенок. Для воинственных майя, у которых был культ крови и смерти, киноварь могла быть священной.

В те времена ртуть не добывалась повсеместно, ее источники находились лишь на окраине империи. Однако частое нахождение ее производных говорит в пользу теории Кука.

И не только производных. На образцах, взятых во время раскопок, помимо киновари, была обнаружна и чистая ртуть. Каким образом ее добывали майя, пока непонятно.

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