«Рыбу здесь ем чаще» 27.09.2022, 10:48

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Что могут позволить себе белорусы на среднюю зарплату в Польше.

«Салiдарнасць» в рамках спецпроекта «Польша: соль и сахар» пообщалась с нашими соотечественниками, которые теперь живут и работают в разных польских городах, чтобы узнать их ежемесячные доходы и расходы.

По официальным данным, минимальная заработная плата в Польше составляет 3010 злотых (примерно 1610 бел. руб.) до уплаты налогов, средняя — 6064 злотых (около 3245 рублей) до уплаты налогов.

«Жизнь начинаем, можно сказать, с нуля»

Алексей и Яна родом из Борисова. Год назад они вместе с сыном переехали во Вроцлав. Основной доход семьи — зарплата мужа: Алексей работает в системе вентиляции и кондиционирования. Яна подрабатывает в уборке помещений, совмещая с учебой в полицеальной школе.

Ежемесячный доход семьи складывается из зарплаты Алексея — 6 тысяч злотых (3190 бел. руб.), зарплаты Яны — около 1,5 тысяч злотых (около 800 руб.) и пособия по программе интеграции для иностранцев, которые получили в Польше международную защиту — 2600 злотых (1383 рубля) на семью. Пособие по такой программе выдается сроком на один год.

Общий доход семьи в месяц составляет около 10100 злотых — это примерно 5300 белорусских рублей.

На оплату двухкомнатной квартиры вместе с коммунальными услугами у супругов уходит 2800 злотых (1490 бел. руб.). На еду — две тысячи злотых: сюда входят крупы, мясо и рыба любых видов, овощи, фрукты, сладости и т.д., а также алкоголь (вино и пиво) на случай, когда приходят гости.

— Из основных расходов у нас также 600 злотых (319 бел. руб.) на двоих на электронные сигареты, досуг: аквапарк, поход в кафе 2-3 раза месяц (100-150 злотых за каждое посещение — 50-80 руб.), стрижки для отца и сына (80 злотых за двоих — 43 рубля). Из обязательного также репетитор для ребенка по польскому языку — на него уходит 360 злотых (примерно 190 рублей) за восемь занятий.

Раз в месяц семья может купить что-то из вещей: например, обновить футболку или нижнее белье — на это уходит около 100 злотых (примерно 50 бел. руб.). Более основательный шопинг семья делает 3-4 раза в год — на это уходит 500-600 злотых (265-320 бел. руб.).

— К сентябрю мы купили три байки (по одной для каждого), майку для Алексея, обновили ребенку гардероб к школе: брюки, поло и кроссовки — за все отдали 600 злотых (320 бел. руб.). Также сдали в школу для сына 500 злотых (265 бел. руб.). Эта сумма вносится раз в год: сюда входит оплата экскурсий, музеев, выставок, питьевая вода и туалетная бумага для класса, — отмечает Яна.

Также семья один-два раза в месяц ездит в мини-путешествия по Польше.

— Обычно туда-обратно, без ночевок. На одну поездку уходит порядка 300 злотых на всех. Сюда входит оплата бензина, небольшая оплата машины, которую берем у знакомого, перекус по дороге и вход в замок.

За год семья один раз ездила в мини-отпуск в Европу.

— У нас был маршрут: Берлин-Дрезден-Прага. Поездка получилась трехдневная: одну ночь мы провели в Германии, одну — в Чехии. На троих потратили 430 евро: сюда входит оплата дорог, жилье и еда.

После всех обязательных трат, Алексей и Яна могут отложить около тысячи злотых (около 500 бел. руб.). В целом семья неплохо оценивает свой уровень жизни в Польше, но отмечает, что не все дается просто.

— Психологически здесь живется спокойней, чем в Беларуси. Финансово пока трудней: например, в Беларуси у нас был автомобиль. Здесь мы в принципе можем позволить купить машину, но она требует больших затрат, особенно сейчас, когда топливо подорожало.

С другой стороны, мы здесь всего только год, и жизнь начинаем, можно сказать, с нуля.

«Конкретной цели откладывать – нет»

Анне 35 лет, она уже три года живет во Вроцлаве и работает экономистом-аналитиком в международной компании. Ежемесячный доход девушки — семь-восемь тысяч злотых (3700-4250 бел. руб.) после уплаты налогов в зависимости от премии.

Собеседница издания снимает жилье одна и свой доход тратит исключительно на себя.

Из обязательных расходов Анны: 2700 злотых (1435 бел. руб.) — аренда студии в центре города, около тысячи злотых уходит на еду (около 500 руб.), 130 злотых (примерно 70 рублей) — проездной билет, около 900 злотых (около 470 руб.) — уход за собой: спорт и бьюти-процедуры.

— Примерно 500 злотых (265 бел. руб.) уходит на развлечения и питание вне дома. Столько же — на путешествия с друзьями по Польше один-два раза в месяц: ездили в горы, Краков, Гданьск, Варшаву, Познань и города поменьше, — рассказывает девушка.

В этом году у Анны также было несколько крупных затрат:

1900 злотых (1010 бел. руб.) — курс повышения квалификации (бухучет в Польше).

2000 злотых (1064 рубля) — визиты к стоматологу.

1000 злотых (532 руб.) на медицинское обследование в целом.

Одежду, обувь или технику на сумму до 1000 злотых (532 рубля) девушка может купить без предварительного планирования, то есть достаточно спонтанно.

В этом году Анна также летала два раза в отпуск — на это она потратила 4200 злотых на две поездки. По словам собеседницы, она летает лоукостерами, а отели выбирает без излишеств, поэтому может позволить себе отдохнуть, не откладывая.

— У меня также есть счет в банке, где храню свои сбережения. Но конкретной цели откладывать нет. Если загадывать на будущее, возможно, когда-нибудь возьму ипотечный кредит на свое жилье.

«Здесь намного доступнее питаться качественно»

Евгению (имя изменено по просьбе героя) 28 лет, уже около года он живет и работает в Варшаве в компании, которая обсуживает железнодорожные пути.

За рабочую смену, которая длится семь часов, мужчина получает 200 злотых (примерно 106 бел. руб.). Всего в месяц зарплата Евгения составляет 4000-4500 злотых (2100-2400 бел. руб.). К его доходу также добавляется пособие по программе интеграции для иностранцев, которое составляет 1250 злотых (примерно 665 рублей).

Основные траты Евгения приходятся на аренду комнаты — 660 злотых (350 бел. руб.); еда, проезд и оплата мобильной связи — около 1000 злотых (примерно 500 руб.); безлимитный абонемент на посещение тренажерного зала — 165 злотых (88 рублей) и развлечения примерно на 300-400 злотых (примерно 200 рублей).

— В этом месяце также закупался одеждой: за джинсы, спортивные штаны, кофту, две майки, куртку и портфель отдал около 400 злотых (210 бел. руб.).

Еще хотел бы отметить по еде: здесь намного доступнее питаться качественно. К примеру, я стал намного чаще есть рыбу, чем делал это в Беларуси. Из мяса предпочитаю курицу и индейку.

Большую часть своей зарплаты мужчина откладывает (в месяц 1500-2000 злотых в зависимости от заработка — это 800-1000 бел. руб.). Каждые два-три месяца он отправляет отложенные средства для своей маленькой дочери, которая живет с мамой в Беларуси. Вместе с деньгами Евгений старается покупать для дочки одежду, игрушки и сладости.

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