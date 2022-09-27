Оккупанты под Херсоном молятся о ранении, чтобы сбежать домой

Оккупанты под Херсоном молятся о ранении, чтобы сбежать домой1
- 27.09.2022, 10:56
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Украинская разведка перехватила разговор военного РФ.
Российский военный на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации в РФ. Также он надеется и «молится о ранении», чтобы появилась возможность вернуться домой.
Об этом сообщается в разговоре оккупанта, который перехватило ГУР МО.
«Надо ранения получать. Настроение полная апатия, деморализация… Раньше здесь шутки были, типа отсюда или «200» или «300» - теперь это не шутки», - говорит оккупант.
На что собеседница ему говорит: «Жень, ну это п…ц».
«Так вся война. Поэтому из 2000 человек осталось сколько осталось... Я буду молиться о ранениях. Здесь люди раненые едут со слезами счастья на глазах отсюда», - рассказывает военный РФ.