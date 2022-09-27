Реальные поступления в бюджет упали во всех областях 27.09.2022, 10:56

Идут разговоры о повышении ставки НДС.

Бюджетных данных в открытом доступе становится все меньше. Минфин вообще перестал публиковать хоть какие-то сведения об исполнении бюджета, но кое-какую (хоть и скудную) информацию еще можно найти у других ведомств, работа которых связана с экономикой и финансами. И даже по этим обрывкам информации можно судить о недостаточном поступлении платежей в бюджет, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Даже номинальный рост происходит не везде. Брестская и Минская области за семь месяцев увеличили платежи в консолидированный бюджет на 16% и 15% соответственно. Минск прирос на 7%, Могилевская, Витебская и Гомельская области только на 3%. Хуже всего дела с поступлением платежей в Гродненской области. Здесь за январь-июль они снизились на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Напомним, что инфляция за аналогичный период составила 18,1%.

Таким образом, реальные поступления в казну сократились от всех регионов, номинальные темпы прироста не достаточны для компенсации нарастающей инфляции. Бюджетам – как республиканскому, так и местным – будет необходимо либо сокращать расходы, либо находить пути увеличения доходной части. Скорее всего, придется делать и то, и другое.

В случае сокращения расходов под нож первыми пойдут капиталоемкие инвестиционные проекты с бюджетным финансированием, так как сокращать расходы на социальную сферу (зарплаты, пенсии, пособия) решиться сложнее. Такой путь убивает потенциал роста экономики, но позволяет выживать и избегать социального недовольства здесь и сейчас.

Ну а для роста поступлений придется пересматривать в сторону повышения налоговые обязательства, брать взаймы или банально включать печатный станок. Тут, вероятно, задействуют все варианты. Идут разговоры о повышении ставки НДС, а налоги для ИП уже заметно выросли. Ну а печатный станок сейчас работает не напрямую, а посредством выпуска облигаций.

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