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«Америка показана в позитивном ключе»

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  • 27.09.2022, 11:08
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«Америка показана в позитивном ключе»

В Минске отменили премьеру очередного спектакля.

В Музыкальном театре отменили премьеру оперетты «Гергоциня из Чикаго». Об этом «Зеркалу» сообщили сотрудники театра.

Знаменитому произведению венгерского композитора Имре Кальмана уже почти сто лет. Его впервые поставили в 1928-м.

Премьера в белорусской столице была запланирована на 23 и 24 сентября. Но состоялась только сдача спектакля, на которой присутствовали чиновники из управления культуры Мингорисполкома. После этого в середине дня 23 сентября театр сообщил, что премьера отменяется «по техническим причинам».

В целом либретто «Герцогини из Чикаго» представляет собой политическую сатиру как на американские, так и на европейские реалии 1920-х годов. Судя по всему, чиновники нашли в постановке параллели с нынешней реальностью. Как рассказали редакции сотрудники театра, людям из Мингорисполкома не понравились шутки о начале войны с Японией, герои гомосексуальной ориентации, а также то, что Америка в целом показана в оперетте в позитивном ключе.

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