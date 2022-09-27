«Америка показана в позитивном ключе» 1 27.09.2022, 11:08

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В Минске отменили премьеру очередного спектакля.

В Музыкальном театре отменили премьеру оперетты «Гергоциня из Чикаго». Об этом «Зеркалу» сообщили сотрудники театра.

Знаменитому произведению венгерского композитора Имре Кальмана уже почти сто лет. Его впервые поставили в 1928-м.

Премьера в белорусской столице была запланирована на 23 и 24 сентября. Но состоялась только сдача спектакля, на которой присутствовали чиновники из управления культуры Мингорисполкома. После этого в середине дня 23 сентября театр сообщил, что премьера отменяется «по техническим причинам».

В целом либретто «Герцогини из Чикаго» представляет собой политическую сатиру как на американские, так и на европейские реалии 1920-х годов. Судя по всему, чиновники нашли в постановке параллели с нынешней реальностью. Как рассказали редакции сотрудники театра, людям из Мингорисполкома не понравились шутки о начале войны с Японией, герои гомосексуальной ориентации, а также то, что Америка в целом показана в оперетте в позитивном ключе.

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