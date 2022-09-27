Бойцы спецподразделения Kraken взяли в плен более 15 российских офицеров 6 27.09.2022, 11:21

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Среди них также был один коллаборант.

Бойцы спецподразделения Kraken во время украинского контрнаступления в Харьковской области взяли в плен более 15 российских офицеров.

Об этом в комментарии «24 каналу» сообщил представитель спецподразделения Константин Немичев.

«Наше подразделение взяло в плен более 15 российских офицеров. Мы их передали ГУР. Поэтому мы пополнили обменный фонд, чтобы освобождать из плена и наших ребят», — сказал Немичев.

По его словам, среди пленных также был один коллаборант. Он работал в так называемой «военной администрации» Купянска.

«Они рассказывают, что их собирали из разных подразделений, — там были водители, механики, артиллеристы. Всех их бросали в пехоту. Поэтому это показательно, что у россиян сейчас большие проблемы. Они не знают, где брать людей, чтобы отправлять на гибель. Потому и собирают их по разным подразделениям и отправляют сюда, так что дела у них не очень, а тут еще и мы «портим настроение», — добавил представитель Kraken.

Накануне стало известно, что украинские военные взяли в плен бойцов Росгвардии в ходе наступательной операции в Харьковской области.

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