В России мобилизованный умер прямо на плацу 6 27.09.2022, 11:35

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Инцидент произошел в Кабардино-Балкарийской республики.

В Кабардино-Балкарийской Республике (РФ) мужчина, мобилизованный в российскую армию, умер на территории воинской части. Это произошло прямо на плацу.

Соответствующее видео снял один из очевидцев инцидента и залил в сеть. Роликом поделился Telegram-канал obozrevatel.ua.

Как видно на записи, другие солдаты пытались помочь россиянину, делали непрямой массаж сердца, но это было бесполезно.

По словам российских военных, мужчина просто внезапно упал. Видимо, ему стало плохо. Были ли у него какие-то проблемы со здоровьем, не сообщается.

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