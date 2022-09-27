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Опальный олигарх Гуцериев прекратил благотворительность в Беларуси

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  • 27.09.2022, 11:41
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Опальный олигарх Гуцериев прекратил благотворительность в Беларуси
фото: ТАСС

Друг Лукашенко максимально дистанцируется от нашей страны.

Как выяснил Office Life, в Беларуси прекратил работу и ликвидирован Местный благотворительный фонд «Сафмар». Его учредителем с 2018 года являлся российский Благотворительный фонд «Сафмар» попавшего под санкции российского олигарха, друга Лукашенко Михаила Гуцериева.

В середине сентября организация, которая была зарегистрирована в агрогородке Шершуны, была вычеркнута из единого госрегистра субъектов хозяйствования Беларуси.

Как и материнская структура, белорусский фонд занимался поддержкой проектов в образовании, спорте, здравоохранении. В 2020 году, например, он профинансировал строительство православного храма в агрогородке Новая Гута в Гомельском районе. На тот момент в штате организации работали три человека.

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