«Не знала, что такое teacher и table» 27.09.2022, 11:54

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Жительница Витебска выучила английский и перешла с завода в IT после 30.

34-летняя Анна из Витебска совсем недавно кардинально поменяла свою жизнь. Проработав 10 лет на заводе модельером обуви, белоруска пошла на курсы IT и нашла себе работу в этой сфере. Что интересно, в школе Анна изучала немецкий, а только 4 года назад записалась на курсы английского: надоело чувствовать себя неполноценной в путешествиях. Продолжаем рассказывать истории о том, как язык может изменить жизнь к лучшему, пишет onliner.by.

Анна училась в обычной витебской школе, где в качестве иностранного языка преподавали только немецкий.

— Тогда я даже не знала о глаголе to be, но почему-то английский меня всегда интересовал, — начинает девушка. — Всегда чувствовала какой-то комплекс неполноценности, что я его не знаю. Помню, после просмотра «Брата-2» я не понимала даже элементарных фраз.

Но порой Анна переводила песни, которые ей нравились. Просто брала печатный словарь и искала каждое услышанное слово. В одно время она самостоятельно учила алфавит, но до большего так и не дошла.

— Я всегда была гуманитарием, и меня интересовала журналистика, но после окончания школы для поступления нужен был хороший иностранный язык, поэтому я сдала русский, физику и математику и пошла учиться на инженера в ВГТУ, — вспоминает она.

В итоге витеблянка освоила профессию модельера-конструктора обуви, сразу после университета пошла работать на завод по специальности — там она задержалась на 10 лет.

— Один мой родственник работает в IT, и он мне говорил, чтобы я не сидела на заводе и попробовала себя в его отрасли, хотя бы на тестировщика. Я отвечала: какое мне тестирование? Там же нужен английский! А я вообще его не знаю, — рассказывает Анна.

Также она любила путешествовать, часто выезжала в Европу и на море. Обычно по всем вопросам там общалась ее подруга, потому что нужен был английский. Нашу собеседницу незнание языка заставляло чувствовать себя ущербной и никчемной. Вернувшись из одной такой поездки 4 года назад, Анна все же решила пойти на курсы и взяться за английский.

— Это были групповые и очень интересные занятия, проходили они дважды в неделю по два часа. Чтобы вы понимали, в то время я вообще не знала, что такое teacher и table. Я прошла два базовых блока — всего проучилась чуть больше года, — вспоминает витеблянка. Она окончила курсы с уровнем А2.

Тогда девушка сделала небольшой перерыв, но периодически занималась английским самостоятельно и смотрела обучающие видео на YouTube. На заводе у нее случилось выгорание после 10 лет работы. В это время Анна наткнулась на бесплатные курсы по тестированию в одной из IT-компаний — вспомнила слова своего родственника и решила попробовать.

— Но туда надо было пройти отбор, который включал в себя тест на знание английского и экзамен по техническим скиллам. Так получилось, что я прошла и попала на эти курсы. Они длились где-то 3,5 месяца, — говорит собеседница.

После курсов Анна понимала, что ее уровень английского все равно недостаточен для общения с потенциальными заказчиками. В одну из компаний ее не взяли именно из-за слабоватого владения языком, зато во второй на тот момент не было столь жестких требований — и Анна поменяла работу.

— Я уже полтора года работаю в этой компании, хотя начинала там со стажировки — стипендия была 50 долларов в месяц вместо 500 на заводе, — отмечает она. — В основном наши заказчики зарубежные: из стран Балтии, Германии и других. В том числе сейчас вся моя техническая работа тоже сопровождается английским языком.

Витеблянка признается, что в начале работы очень боялась планерок с заказчиками: волновалась, что не сможет сформулировать свои задачи или не поймет собеседника. Перед встречами Анна даже делала себе небольшую шпаргалку-конспект, где записывала фразы, которые могут пригодиться. Но спустя время девушка перестала волноваться и расслабилась морально: даже если она чего-то не поймет, то может попросить собеседника переформулировать или в крайнем случае написать, что он сказал. Хотя таких ситуаций у белоруски пока не возникало.

Кроме того, в недавнем путешествии Анна спокойно разговаривала с персоналом отеля и продавцами на английском и чувствовала от этого нереальное удовольствие.

— Сейчас я не останавливаюсь на достигнутом ни в работе, ни в изучении английского, — говорит девушка. — Кроме тестирования, я провожу собеседования в своей компании и изучаю Java Script. Там тоже нужен английский, но в нашей компании есть бесплатные курсы для сотрудников.

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