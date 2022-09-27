«Хочешь хинкали – крути педали!» 27.09.2022, 12:01

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Что происходит с россиянами в многокилометровой очереди на границе с Грузией.

После объявленной т.н. частичной мобилизации россияне стали массово покидать страну. Уже к вечеру 21 сентября были раскуплены все авиабилеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались многокилометровые очереди. «Кавказ.Реалии» рассказывает, как россияне пытаются пересечь границу с Грузией и как в Северной Осетии стараются на этом заработать.

Пробки у границы с Грузией образовались в первые часы после выступления президента Владимира Путина 21 сентября, в котором он объявил о начале частичной мобилизации на войну в Украину. Через два дня таможенники зафиксировали рекордную в этом году очередь – на пропускном пункте Верхний Ларс выстроилось 1,7 тысячи машин. На следующий день рекорд был побит – очередь увеличилась до 2,3 тысячи автомобилей. Пробка растянулась на более чем 25 километров и дошла до Владикавказа. Скопились машины и на въезде в Северную Осетию со стороны Кабардино-Балкарии: там находится пропускной пункт между двумя республиками.

Ночью 23 сентября во Владикавказе ввели ограничение на передвижение автомобилей с госномерами других регионов – их останавливали на посту ГИБДД на пересечении Московского шоссе и проспекта Коста. Официально эту меру правоохранительные органы не комментировали, но по свидетельствам людей, застрявших в очереди, так власти пытались контролировать пробку перед КПП. Сообщалось, что она образовалась не только из-за количества желающих выехать, но в том числе из-за того, что российские пограничники проводят беседы с гражданами, выясняя, чем занимается человек, служил ли он и когда собирается вернуться обратно.

Уже к 25 сентября в соцсетях стали появляться свидетельства, что сотрудники ГИБДД Северной Осетии требуют взятки от уезжающих за пропуск на постах. По данным телеграм-канала Baza, на въезде в республику сотрудники ДПС заставляют водителей автобусов собирать «по 5000 с каждого паспорта», иначе не пропустят. О том же в инстаграме рассказала крупный блогер из Санкт-Петербурга, основатель студии озвучки "Кубик в Кубе" Ольга Кравцова – она заявила, что ее друзья потратили 150 тысяч рублей на взятки, чтобы попасть к началу очереди у Верхнего Ларса.

Из-за невозможности доехать до границы на автомобиле некоторые люди идут к КПП пешком. Официально так пересекать границу запрещено – в очереди им приходится искать свободные места в других машинах. Такие объявления регулярно публикуют в телеграм-чате «Верхний Ларс» – за услугу предлагают 20–50 тысяч рублей. Другие люди выбирают в качестве средства передвижения велосипеды и самокаты. В одном из торгующих ими владикавказских гипермаркетах их все раскупили. Некоторые жители Осетии решили воспользоваться ситуацией и продают б/у самокаты и велосипеды – в одном из таких объявлений купленный восемь лет назад велосипед продают за 50 тысяч рублей. Владелец обещает привезти его к началу очереди на контрольно-пропускном пункте.

«Хочешь Хинкали – крути педали! Идеальный велосипед для восхождения к п. Верхний Ларс. Всю свою жизнь он ждал этого. Торг возможен, но в пределах разумного – время сейчас неразумное», – сказано в объявлении.

«Лучше сесть в тюрьму, чем поехать умирать за Путина»

Нескончаемый поток людей, устремившихся к КПП, не останавливает и непогода. 24 сентября, на третий день "великого стояния", россияне продолжали брести под ливнем, который длился до самой ночи. На контакт с незнакомцами они шли с неохотой.

34-летний айтишник Артем из аннексированного Крыма рассказал корреспонденту Кавказ.Реалии, что решил покинуть Россию навсегда. Он задумывался об этом давно, но точкой невозврата стала дата 21 сентября. Вместе с супругой и трехлетним сыном он решил перебраться в Англию транзитом через Грузию – в очереди семья стояла уже девять часов.

«В Англии у меня живет брат, который поможет обустроиться на новом месте. Я служил в танковых войсках, так что, скорее всего, мобилизационное предписание мне пришлют. Сейчас у нас повестки прямо на улицах раздают. Вот я и решил не дожидаться «письма счастья» и уехать от этой войны. Я убежден, что ни Украина, ни Россия ничего по ее итогам не выиграют, но обе страны будут обескровлены. Какое здесь будущее может быть для моего сына?» – задается вопросом Артем.

За два часа очередь продвигается лишь на несколько метров. Николай с тремя детьми и супругой едет в отпуск в Грузию. Поездку запланировали несколько месяцев назад, чтобы погостить у друга-сослуживца.

«Мы служили с ним в артиллерийских войсках в Красноярске. Сильно сдружились и раз в год стараемся ездить к друг другу в гости. Но в этот раз мы решили там задержаться по известным обстоятельствам. Мне 59. Если призовут, то шанс погибнуть 50/50, а если посадят за уклонение – 70/30. Выбор у меня небольшой», – считает отец семейства.

Супруги Виктор и Евгения из Краснодара – релоканты, слово «эмигранты» они не любят. Семья покинула страну еще в апреле, оставив издательство – семейное дело, которое основал отец Виктора. Занимаются им теперь из Батуми. Они стоят в пробке уже сутки, переживают, что на границе могут не пропустить.

«Дочка у нас во Франции учится. Она сказала, что нам самим делать выбор, но ей будет трудно приезжать в Россию. Вот мы и решили уехать. Тем более на тот момент идейные расхождения с партнерами стали острее, стало невозможно нормально работать. Думается нам, что цель у многих – не эмиграция на ПМЖ, а временный отъезд из страны, чтобы избежать возможных рисков. Нам жаль Россию, жаль людей, которым еще жить при режиме Путина», – говорит Евгения.

Размеренность на трассе периодически нарушают лихачи, выезжающие на встречную полосу в попытках объехать очередь, и полицейские машины, призванные регулировать движение. Периодически можно наблюдать и обратное – как по встречной полосе несется полиция, а за ней гражданские машины. Один из таких "незаконных" кортежей провожает взглядом 45-летний Александр, ожидающий своей очереди порядка 10 часов. Он военнообязанный с категорией годности «Б», но идти на войну не собирается.

«Я этой стране ничего не должен. Все что мог – дал, а она что? Смотрю, как мимо пролетают машины по свободной полосе. Как люди вообще находят так много возможностей кому-то заплатить, чтобы проехать? Закон не должен применяться избирательно. Пусть дети депутатов и олигархов поедут воевать, это станет для простого народа примером патриотизма», – считает он.

25-летний Михаил из Астрахани решил добираться до КПП на велосипеде, предварительно доехав до начала очереди на такси. У молодого человека нет опыта участия в боевых действиях, но он все равно опасается призыва.

«Думаю, уезжают те, кто никогда не поддерживал войну и не хочет браться за оружие, ибо это противоречит человеческим законам. Выбора особо в России нет для мужчин: либо в военкомат, либо в тюрьму. В любой момент могут принять закон, по которому ты что-то должен государству, точнее кучке олигархов. Не знаю, пропустят ли на посту, много слухов, что границу закроют. Я уезжаю из страны, потому что…»

«…потому что у власти сидит диктатор, окруженный армией силовиков», – не дает договорить ему женщина рядом. Ее зовут Елена, она живет в Санкт-Петербурге, работает переводчиком.

«Ощущение полной безнадежности. 21 сентября я потеряла последнюю надежду на окончание этого безумия. Пока еду в гости к подруге в Батуми, а там на месте осмотрюсь. Вы просто посмотрите на эту мрачную картину великого исхода из России. И я многих мужчин понимаю, мне кажется, лучше сесть в тюрьму, чем поехать умирать за Путина», – говорит Елена.

Как рассказал «Кавказ.Реалии» один из тех, кому удалось накануне перейти границу, ситуация в очереди к Верхнему Ларсу сейчас истеричная. Некоторые люди провели в пробке уже около 50 часов – у них заканчивается бензин и еда, волнение вызывает и возможность закрытия границ.

Собеседник, который пожелал скрыть свое имя, вначале прилетел в Чечню, где купил велосипед и вызвал такси до начала очереди перед Верхним Ларсом. Однако машину остановили на одном из постов молодого человека попросили выйти, показать документы и ждать. Он с этим не согласился и поехал дальше на велосипеде.

«Если на постах [в Северной Осетии] видят хорошо одетых молодых парней, то могут привязаться – запретить ехать дальше. Я пытался объехать полями там, где было возможно, но в дороге ко мне пристал местный житель – он требовал 10 тысяч рублей, иначе угрожал донести на меня в полицию. Я от него отвязался и встретил водителя, который очень помог – он всего за две тысячи рублей довез меня до очереди в Верхнем Ларсе. Ему не нравится, как его земляки пытаются нажиться на ситуации. Пару дней назад этому водителю пришла повестка», – рассказал собеседник.

По его словам, несмотря на официальный запрет, границу можно перейти пешком, если дать взятку пограничникам – в пешей очереди стоят, по его оценке, около 300 человек. Обращаясь к тем, кто еще не попал в Грузию, молодой человек говорит, что не стоит поддаваться панике и провокациям – местные жители лишь пытаются выдавить из ситуации максимум и заработать.

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