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В Минске произошло серьезное задымление

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  • 27.09.2022, 12:24
  • 4,330
В Минске произошло серьезное задымление

Опубликовано видео с улицы Шишкина.

Читатели onliner.by сообщают, что на улице Шишкина что-то горит. Ярко и с хорошим дымком. Фото и видео прилагаются. Разглядеть, что именно там происходит, сложно, но, предположительно, о жилом здании речь не идет. Спасателей на месте пока тоже не видно.

За комментарием журналисты обратились в городское МЧС. Им рассказали, что на территории воинской части проходила тренировка пожарных подразделений.

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