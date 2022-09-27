В Минске произошло серьезное задымление

В Минске произошло серьезное задымление4
- 27.09.2022, 12:24
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Опубликовано видео с улицы Шишкина.
Читатели onliner.by сообщают, что на улице Шишкина что-то горит. Ярко и с хорошим дымком. Фото и видео прилагаются. Разглядеть, что именно там происходит, сложно, но, предположительно, о жилом здании речь не идет. Спасателей на месте пока тоже не видно.
За комментарием журналисты обратились в городское МЧС. Им рассказали, что на территории воинской части проходила тренировка пожарных подразделений.