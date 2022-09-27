Империя проиграет – и развалится 1 Леонид Невзлин

27.09.2022, 12:25

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Леонид Невзлин

Трещины уже бегут вовсю.

Страна, которая вторглась в соседнюю с целью «денацификации» – сама ведет себя как самый последний нацист. Это не новость, но сейчас видно особенно четко.

В Бурятии, Якутии, других национальных республиках – тех, что победнее и побесправнее – мужчин выметают на войну целыми селами. В Улан-Удэ студентов забирают прямо с занятий – даром что Шойгу обещал, что они будут освобождены от мобилизации. Приходят с повестками по ночам: два часа на сборы – и в автобус. Не застрахован ни млад, ни стар; болезни, инвалидности и малолетние дети тоже не спасут.

Ненасытная империя не смогла обеспечить поглощенные ею народы достойным существованием. Теперь она первыми бросает их в пекло войны - как наименее ценный расходный материал.

Но именно в этих покорных когда-то республиках быстро и необратимо растет недовольство. Видео якутских женщин, окруживших хородовом ОМОНовцев; полицейского, убегающего от разъяренных матерей в Дагестане, облетели интернет. Российское чудовище проиграет – сначала в Украине, а затем и у себя дома.

Империя проиграет – и развалится. Трещины уже бегут вовсю.

Леонид Невзлин, t.me

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