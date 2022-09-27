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Жданов назвал регионы РФ, которые взбунтуются вслед за Дагестаном

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  • 27.09.2022, 12:35
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Жданов назвал регионы РФ, которые взбунтуются вслед за Дагестаном

Военный эксперт отметил, что ситуация на Кавказе уже на грани взрыва.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что ситуация в Дагестане уже на грани взрыва.

Более того, на подходе Бурятия и Якутия – регионы, где больше всего набирали людей на войну.

«Большие города, по мере того как их будут призывать, тоже будут бунтовать. Но там силовики смогут держать ситуацию под контролем в ближайшее время. Но окраины нет», – заявил эксперт в интервью Вадиму Герасимовичу для YouTube-канала Politeka Online.

Затем Жданов прокомментировал тот факт, что руководителя Дагестана Сергея Меликова уже вызвали на ковер в Москву. Но, по его мнению, это ничего не изменит.

«Дело в том, что в соцсетях Дагестана этого руководителя уже называют гауляйтером Москвы, то есть его легитимность на сегодняшний день практически нулевая. И что бы он там в Москве ни обещал, он приедет в Дагестан, и его никто не будет слушать. Вот в чем главная проблема для России», – отметил военный эксперт.

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