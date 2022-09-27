Названы продукты, которые добавляют десять лет жизни 2 27.09.2022, 12:41

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Ученые объединили их в три группы.

Увы, но не существует ни секретного рецепта, ни волшебной таблетки, которая бы продлевала человеку жизнь. Впору искать «молодильные яблочки» — ведь сказка ложь, да в ней намек. И такие продукты действительно существуют, говорят ученые.

Теорию о влиянии продуктов на продолжительность жизни проверили в Норвегии. В рамках исследования, опубликованного в журнале PLOS, ученые выяснили: есть три группы растительных продуктов, которые положительно влияют на продолжительность жизни.

«В оптимальной диете должно быть больше цельнозерновых продуктов, бобовых, а также орехов. При этом надо свести к минимуму красное и обработанное мясо, подслащенные напитки и очищенные злаки (из них делают белую муку)», — заявил Ларс Фаднес соавтор исследования, профессор, сотрудник департамент глобального общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи Бергенского университета (Норвегия)

По данным ученых, которые придумали калькулятор питания и смоделировали идеальную диету, такой образ жизни может значительно увеличить ее продолжительность. При этом многое зависит от возраста, когда вы начали ее придерживаться.

Например, человек, правильно питающийся с 20 лет, проживет в среднем на 10 лет дольше, чем человек, не изменивший свои пищевые привычки. А 60-летнему такая диета даст «прибавку» в виде восьми лет жизни, а 80-летнему — три-четыре года.

Интересно, что по отдельности эти группы продуктов тоже работают. И если нет возможности включить в рацион все полезные продукты, исследователи рекомендуют остановиться на бобовых. Они показали наилучшие результаты.

«Такие продукты, как фасоль, горох и чечевица, имеют ряд преимуществ, — пишут исследователи. — В частности, они содержат растворимую клетчатку, качественный белок, цинк, кальций, железо. При этом они являются устойчивыми крахмалами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови».

Ученые предположили, что их «диета долголетия» улучшит состояние здоровья и увеличит продолжительность жизни за счет снижения активности провоцирующих старение гормонов роста, инсулина и белка ИФР.

Практикующие диетологи согласны с выводами исследователей, но с одной оговоркой: без физических нагрузок ничего не получится. И советуют, помимо новой диеты, добавить в свой режим дня хотя бы 10-минутную тренировку.

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