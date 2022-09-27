До Сватово рукой подать: украинская армия заняла стратегический населенный пункт 27.09.2022, 12:49

3,534

У россиян может рухнуть большой участок фронта.

Украинские бойцы продолжают работать в Харьковском направлении – предварительно, они освободили Боровую, на очереди Сватово.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

«Боровская община на Харьковщине – под контролем ВСУ! Сообщается, что оккупанты и коллаборанты покинули этот район. Тем временем наши военные уже зачищают село Пески-Радьковские и проводят разминирование», - написал он.

В то же время, в Боровском поселковом совете сообщили, что днем ранее, 26 сентября, оккупационные власти покинули общину, почти все коллаборанты также скрылись. Часть местных жителей в течение последней недели уехала на более безопасные территории, остальные остались дома, в случае опасности прячутся в подвалах и укрытиях.

Отмечается, что освобождение населенных пунктов Боровщины на левом берегу Оскола началось с юга.

«В частности, село Пески-Радьковские (второй по размеру населенный пункт общины, где до войны проживало около 2 тыс. человек), уже находится под контролем ВСУ. Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование. Местные жители радостно встречают наших воинов, пытаются помочь в бытовых вопросах, готовят для защитников еду, со слезами радости на глазах благодарят за освобождение», - говорится в сообщении.

В поселковом совете также добавили, что от Боровой до Сватова «рукой подать» и, когда ВСУ его освободит, «у россиян рухнет большой кусок фронта, и даже Лиман штурмовать не надо».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».