Дмитрий Бондаренко: Пришло уже время создавать дивизию Кастуся Калиновского 27.09.2022, 12:59

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Существует реальная опасность вторжения пьяной орды в Беларусь.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в интервью сайту Charter97.org рассказал, чем грозит белорусам мобилизация в России и что делать гражданам нашей страны в этой ситуации.

— Мы наблюдаем контрнаступление Украины. Отвоевана Харьковская область, есть успешное продвижение на Донбасс и в Херсонской области. Какие главные составляющие успеха ВСУ вы бы назвали?

— Украинский народ сражается за свою землю и ведет справедливую войну. Мужество украинских солдат — это, может быть, главный фактор, который сломал российскую военную машину. Еще одним фактором является, конечно, воинское искусство военного руководства Украины. Не зря отмечают талант Залужного, его команды и называют главу ВСУ самым выдающимся полководцем 21-го века.

Безусловно, важнейшим фактором также является превосходство западного оружия и систем разведки над российскими. Победа в войне часто определяется наличием сильных союзников, украинское руководство смогло решить эту задачу — в рамках группы «Рамштайн» Украина имеет мощный дружеский блок.

— Путин объявил мобилизацию в России. Изменит ли это ход войны?

— Изменит очень серьезно, потому что мобилизация — это война, а большая мобилизация — большая война. Конечно, речь не идет о 300 тысячах людей, которых якобы хотят призвать. Ясно, что уже проводится масштабная мобилизация. Об этом свидетельствует пункт седьмой, который «то секретный», «то не секретный». Думаю, что Путин попытается рекрутировать сейчас от полутора до двух миллионов человек. И это кардинальным образом меняет всю ситуацию, потому что одно дело, когда 200-300 тысяч человек участвуют в военных действиях, а другое — когда их будет два миллиона.

Масштабы мобилизации говорят о том, что под огромной угрозой находятся сегодня Беларусь, Грузия и Молдова. В Беларусь неизбежно войдут новые российские войска, хотя бы для войны против Украины.

Если огромная масса россиян (может войти 200-300 тысяч человек) прийдет на нашу территорию для войны с Украиной, то не факт, что они потом уйдут из нашей страны. И, безусловно, что под опасностью сегодня Грузия, ведь значительная часть грузинской территории уже захвачена: это Абхазия и Южная Осетия, а у россиян будет соблазн захватить всю территорию, ввести войска для того, чтобы прекратить энергетические проекты, связанные с поставкой азербайджанских энергоносителей в Европу. И мобилизация может производиться именно для этих целей.

— Какими будут последствия мобилизации для самой России?

— Безусловно, война в Украине приведет к прекращению существования Российской Федерации в том виде, в котором она есть. Мы знаем, что Советский Союз имел огромные экспансионистские планы в свое время, миллионы солдат находились за рубежом: в Восточной Германии, Польше, Венгрии, Чехословакии, на Кубе, в Монголии, в Африке, но последовало также вторжение в Афганистан. Казалось, что будет расширение коммунистического блока, захват новых территорий, появление новых сателлитов. Но в Москве не учли фактора того, что Запад начал реагировать, США увидели вот эту угрозу и предприняли ряд контрмер, которые потом закончились спасением голодающего населения СССР «ножками Буша».

Война в Украине неизбежно приведет к распаду России, но это не будет одномоментно. Будут протесты российского населения против насильственной мобилизации, а также бегство, наверное, миллионов россиян, не желающих воевать. Мы уже видим начало этого процесса. Однако пока ситуация в регионе только обострилась. Путин пошел ва-банк.

— Есть ли вероятность того, что Путин додавит Лукашенко и заставит провести мобилизацию в Беларуси?

— Большей угрозой для белорусов является опасность вхождения вот этой пьяной орды на наши земли. Для того, чтобы угрожать Украине с севера, возможно, повторить наступательные операции из Беларуси в отношении Украины, Путин неизбежно введет войска в нашу страну, причем это будут сотни тысяч маргиналов, бандитов и любителей легкой наживы. И в этой ситуации уже поведение Лукашенко не играет никакой роли. Мы видели, что когда он публично заявлял, что «Беларусь за мир», одновременно проводились ракетные авиационные удары российских войск с нашей территории. Наша родина сегодня в невероятной опасности и мы должны защищаться с оружием в руках.

Необходимо говорить об этой опасности странам НАТО, потому что для белорусов и Украина, и страны НАТО являются союзниками. И не должно быть никаких там диких идей, чтобы спасать Лукашенко, потому что «он защитит от Путина». Это бред. Мы видели, что когда вошло 30 тысяч россиян, то Лукашенко с Макеем и Колей не бегали с автоматами. Против своего народа они с автоматами бегали, а вот когда по Конституции должны защищать независимость страны, палец о палец не ударили.

Поэтому роль Лукашенко будет никакая, но опасность оккупации и временной потери независимости существует. И это должен осознать каждый белорус.

— Последние события ускоряют или отдаляют перспективу освобождения Беларуси?

— Мы должны реагировать на те угрозы, которые возникают. Необходимо доводить до наших украинских друзей и западных союзников мысль, что пришло уже время создавать полноценную белорусскую дивизию имени Кастуся Калиновского. И готовить ее именно для защиты независимости Беларуси. Эта дивизия должна быть хорошо подготовлена и хорошо вооружена. Мне кажется, также настал момент формирования политической силы вокруг полка Калиновского. Потому что у тех людей, которые провалили революцию в Беларуси, даже губки не складываются сегодня, чтобы произнести такие слова, как полк имени Кастуся Калиновского. Окружение Тихановской говорит о каких-то там абстрактных добровольцах в Украине, которые должны им присягнуть.

Недавно прочитал короткое интервью международного представителя вильнюсского офиса Ковалевского о героической поездке в Нью-Йорк. И он больше говорит там о Макее, чем о своей руководительнице. Видно, что для Ковалевского и сегодня Макей остается начальником. Я просто говорю это для того, чтобы понять — не надо надеяться на тех, кто не является лидерами и провалил все, что можно было провалить.

Лидеры сегодня — это наши герои в тюрьмах и сотни людей, которые могут стать костяком белорусской дивизии, белорусской армии. То есть те, кто уже доказал преданность Беларуси своими действиями. Именно вокруг них нужно сплотиться.

И сегодня надо бросить все силы, для того чтобы защитить страну. Режим Путина падет, если сопротивление будет повсюду: на Кавказе, в Крыму, на Донбассе, в Беларуси, если будут усилены санкции против режимов Путина и Лукашенко, если НАТО включится на полную мощь. А пока белорусам надо собраться в кулак и действовать. Родина в опасности.

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