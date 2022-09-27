«Ни стрельб, ни теории»: мобилизованных в РФ бросают на войну без малейшей подготовки 1 27.09.2022, 13:01

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Оккупант пожаловался на видео, что командиры официально отказали им в обучении.

Мобилизованных россиян сразу везут на фронт в Украину, они не проходят даже минимальной подготовки. Для «пушечного мяса» не предусмотрены ни учения, ни медицинская комиссия.

Об этом рассказывают сами мобилизованные. На видео, появившемся в сети, россиянин жалуется, что их уже отправляют в Херсон, а в подготовке командиры им отказали официально.

На появившихся в сети кадрах мобилизованный россиянин рассказывает, что его и других призывников отправляют во временно оккупированный Россией Херсон сразу после мобилизации. Ни о какой подготовке, как то обещал президент РФ Владимир Путин, когда объявлял «частичную мобилизацию», речь не идет вообще.

Новоиспеченный оккупант попал в 1 танковый полк ВС РФ.

«Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официально командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го нам предстоит отправка в Херсон», – говорит россиянин.

Заметно, что он при этом едва сдерживает слезы, очевидно, понимая, что для него шансы вернуться из Украины, которую защищает высоко мотивированная и профессиональная армия - минимальны.

«Думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем», – добавляет россиянин.

При этом голос за кадром добавляет, что «никакой подготовки, ни стрельб, ни теоретической подготовки» для мобилизованных не предусмотрено.

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