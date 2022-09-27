Михаил Ходорковский: Путин бросил на стол все свои карты 3 27.09.2022, 13:24

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Михаил Ходорковский

Фото: dpa

У россиян есть несколько путей решения проблемы.

Мобилизованные россияне могут повернуть оружие против Кремля.

Об этом рассказал предприниматель и российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

«У людей существует несколько возможных путей решения проблемы. Первый путь — это пытаться всеми силами избежать мобилизации, второй путь — это идти на фронт и умереть. И третий вариант — повернуть оружие против Кремля. И я думаю, что третий путь — это то, что произойдет в России после первых 100 тысяч трупов. А их при таком подходе, при такой мобилизации, ждать недолго. Путин бросил на стол все свои карты. Других карт у него просто нет», — заявил Ходорковский.

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