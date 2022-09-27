Дмитрий Орешкин: Это не референдумы, а собачья свадьба 3 27.09.2022, 13:35

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Дмитрий Орешкин

Сегодня сказали, завтра сделали на коленке.

Российский политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал так называемые референдумы в оккупированных областях Украины:

— Если называть вещи своими именами, то это не референдум, а собачья свадьба. Потому что кто голосует? По какому закону? Какая правовая основа для этих референдумов? Это избиратели с российскими паспортами, или это избиратели с украинскими паспортами? Где территориальные границы этих референдумов? Как может какая-нибудь Запорожская область организовать референдум, если город Запорожье, ее столица, находится под контролем Украины? Кто организует референдум? Что это за власти? Они кем-то выбраны?

Сегодня сказали, завтра сделали на коленке, соплями склеили, и вот оно понеслось. Это никакой не референдум.

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