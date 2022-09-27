Российские военные подняли белый флаг и сдались в плен ВСУ 2 27.09.2022, 13:45

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Россияне сложили оружие сразу после обстрела.

Украинские воины нанесли удар по позиции российских оккупантов где-то на фронтах в Украине. После этого захватчики подняли нечто, похожее на белое знамя, которое используется как сигнал готовности сдаться в плен.

Момент попал на видео, опубликованное бывшим волонтером, а ныне народным депутатом от «Слуги народа» Юрием Мысягиным. На кадрах видно не менее четырех-пяти российских захватчиков, пострадавших в результате удара.

«После обстрела оккупанты подняли белое знамя и сдались в плен», – заверил Мысягин.

На обнародованных им кадрах видно, как украинские военные наносят удары по позиции российских оккупантов. С места прилета, где, похоже, располагался какой-то облик блиндажа, выбираются несколько захватчиков, они переползают в углубление неподалеку.

В какой-то момент один из оккупантов разворачивает нечто белое, что может означать готовность захватчиков сдаться в плен. Спустя некоторое время он повторяет манипуляцию.

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