Украинский генерал: Силовики Путина пойдут против него 2 27.09.2022, 13:51

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Николай Маломуж

Названы два фактора, которые приведут к военному бунту в РФ.

Окружение президента страны-агрессора России Владимира Путина, а также силовые структуры РФ могут выступить против него. Это станет возможным, когда украинский фронт начнет «сыпаться» или когда российский диктатор поставит мир на грань ядерной войны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Но в настоящее время Путин все еще контролирует силовой блок страны, добавил генерал.

В частности, глава кремля использует для этого «перекрестный» контроль – одни силовые структуры контролируют другие. Но поддержка силовиками Путина не вечна, она обусловлена рядом причин.

«Пока не наступил окончательный провал Путина, они продолжают держаться за него, потому что предполагают, что могут быть не просто репрессии в отношении отдельных руководителей силовых структур, а они просто будут исчезать. К ним будут применяться жесточайшие несудебные меры», – пояснил Маломуж.

«Это их сдерживает, но только до поры до времени. Когда посыплется фронт или Путин поставит мир на грань ядерной войны, его окружение задумается о своей жизни, о возможных вариантах своей ответственности в случае полного провала», – спрогнозировал он.

По оценкам генерала, дальнейшие неудачи армии РФ на фронте и ядерный шантаж приведут к тому, что окружение Путина «поднимется». «Будем следить за развитием событий в ближайшие недели и месяцы», – сказал он.

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