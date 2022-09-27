Охотник за скидками ухватил за копейки 700-летнюю рукопись из Средневековья 27.09.2022, 13:57

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Всего за 75 долларов.

Уилл Сидери из Портленда, США, отправился на местную распродажу, чтобы найти кухонный миксер, книжную полку или винтажную одежду. Однако взгляд американца привлек висящий в рамке на стене документ: он был с латинским шрифтом, музыкальными нотами и золотым тиснением букв. Уилл Сидери вспомнил уроки молодости и понял, что рукопись, вероятно, стоит приобрести, пишет techinsider .

На желтом стикере справа от манускрипта была надпись «1285 год нашей эры». Судя по тому, что Сидери видел на занятиях по рукописям во время учебы в колледже Колби, документ казался действительно из Средневековья. На том же стикере указали и цену — всего лишь 75 долларов США. Уилл Сидери не стал раздумывать и почти сразу приобрел привлекательный документ.

Увидев необычную рукопись, Сидери связался со своим бывшим профессором из колледжа, где есть еще одна подобная страница. Профессор обратился к другому ученому, который быстро исследовал рукопись (предположительно, по фото). Историческая подлинность — подтвердилась.

Позже специалисты рассказали, что пергамент был из «Миссала Бове» — книги, которую использовали в римско-католических богослужениях в соборе Бове во Франции. По словам ученых, когда-то книга принадлежала известному журналисту и издателю Уильяму Рэндольфу Харсту. Затем, примерно в 1940-е годы, ее продали и, по неизвестной причине и к разочарованию историков, разделили на отдельные куски.

Эксперт по подобным документам предположил, что найденная рукопись может на самом деле стоить вплоть до 10 тысяч долларов. Лиза Фэджин Дэвис, исполнительный директор Средневековой академии Америки и профессор изучения рукописей в Университете Симмонса в Бостоне, отмечает - «Тысячи уникальных манускриптов были уничтожены и разбросаны таким образом [в начале XX века]».

Дэвис тщательно изучала «Миссала Бове» и ранее нашла более 100 отдельных страниц по всей стране. В первоначальном виде миссал насчитывал около 309 страниц. Уилл Сидери, однако, заметил, что он не собирается перепродавать средневековую страницу, так как ему нравится история и красота пергамента, — «В конце концов, это круто. Я не покупал это, ожидая, что продам».

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