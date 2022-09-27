Николая Автуховича содержат в нечеловеческих условиях 2 27.09.2022, 14:19

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Николай Автухович

На политзаключенного оказывает давление администрация тюрьмы.

Чем ближе окончание суда над Николаем Автуховичем и другими фигурантами дела, из которых пытаются слепить «группу», тем сильнее оказывается давление на участников процесса и особенно на него лично.

В прошлый понедельник, 19 сентября, стало известно, что Николая Автуховича отправили в карцер на 10 дней.

Об этом пишет его дочь Екатерина в «Фейсбуке»:

— Причина взыскания — у его сокамерника нашли запрещенный предмет в день дежурства Николая. Также с понедельника в карцере находится Владимир Гундарь.

Вчера стало известно, что Николая 29 сентября из карцера не выпустят, так как ожидаются новые взыскания. На сколько продлят содержание в карцере — неизвестно. Это значит, что администрация тюрьмы оставляет человека без писем даже от своей матери, без посылок, передач и возможности купить необходимое в тюремном магазине (даже питьевую воду), без прогулок.

Администрация специально усложняет пребывание отца в тюрьме до вынесения приговора.

На самом процессе Николай содержится в клетке площадью около 1 м², заседания проходят до 18, иногда до 19 вечера. В результате участники процесса иногда остаются без ужина.

Такие условия нельзя назвать иначе, как пытками. Недавно суд перевели в закрытый режим, адвокаты теперь даже родным не могут ничего рассказывать о ходе процесса.

Единственное, что мы знаем о Николае — он держится и переносит все эти испытания с удивительной стойкостью и с достоинством.

В очередной раз пытаемся достучаться до белорусских и иностранных правозащитников. Николай Автухович и все, кто проходит по его делу, должны быть признаны политзаключенными.

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