Наумчик: Логичнее предъявить требования о репарациях Москве 2 27.09.2022, 14:50

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Сергей Наумчик

Проблема исторических претензий не нова.

Политический обозреватель Сергей Наумчик пишет в Telegram о том, от кого действительно стоит требовать репарации за за оккупацию и геноцид.

— Лукашенко и его пропагандисты озаботились темой репараций от Польши за оккупацию Западной Беларуси в 1920-30-х годах. Еще раньше заговорили о геноциде белорусского народа во время оккупации 1941-44-х нацистской Германией, и здесь, понято, также возник вопрос репараций.

Проблема исторических претензий (в том числе и территориальных) не нова, возникает она даже между странами, где не первое десятилетие утвердилась демократия. Решается это ими, понятно, исключительно в рамках политических и правовых процедур.

Но с Лукашенко мы имеем иной случай, здесь — проявление его устойчивого неприятия демократических ценностей, желание «отомстить» Западу за неприятие его диктатуры.

Если говорить о практическом результате претензий, то Лукашенко ждет неминуемое фиаско — с ним, как известно, давно прекратили разговаривать и встречаться.

И все же есть один глава государства, досягаемый для Лукашенко на расстоянии вытянутой руки (в отличие от министров и генералов, с которыми этот руководитель общается на расстоянии прицельного пистолетного выстрела). И вот претензии к этому государству будут полностью оправданы.

Как известно, провозглашенная 25 марта 1918 года независимая Белорусская Народная Республика была утоплена в крови (в буквальном смысле — достаточно вспомнить героев Слуцкого восстания 1920 года) по прямому распоряжению большевистской Москвы.

И в правовом отношении период с 1919 по 1991-й можно с полным правом считать оккупацией Беларуси большевистской Москвой. Разумеется, с перерывом в 1941-1944, когда страна была оккупирована нацистским Берлином.

Но если немецкая оккупация длилась три года, то советская — семь десятилетий. Степень катастрофичности московской оккупации для белорусской нации, к сожалению, обществом все еще не осознаны.

Вот только один пример.

В 1937 году распоряжением Главлита (контролируемого НКВД) были уничтожены (сожжены) ВСЕ экземпляры 388 изданий, в том числе (перевожу названия с белорусского) «Арифметическая терминология», «Словарь сельскохозяйственной терминологии». «Словарь химической терминологии», «Терминология обществоведения», «Словарь математической терминологии», «Словарь бухгалтерской терминологии», «Белорусская научная терминология», «Географическая и космографическая терминологии и названия небесных тел», «Терминология логики и психологии», «Словарь геометрическо-тригонометрических терминов и предложений», «Проект составления словаря живого белорусского языка», «Словарь лесных терминов», «Словарь терминологии общего растениеводства», «Белорусская грамматика для школ», «Грамматика белорусского языка».

А еще — региональные словари, в т.ч. «Витебский краевой словарь», «Краевой словарь Червенщины» (перечень всех 388 изданий — см. Александр Лукашук, «За кипучей чекистской работой», Минск, 1997).

Из научного оборота, а потом и из народной памяти были выжжены, исчезли целые пласты белорусской лексики (и после этого у Лукашенко хватило наглости заявить, что, якобы, «на белорусском языке невозможно выразить ничего разумного»).

Если системное, насильственное уничтожение языка нации не этноцид — тогда что такое этноцид?

Тысячи белорусских поэтов и писателей, ученых, политиков были расстреляны, сгноены в ГУЛАГе. Только в одну ночь с 29 на 30 октября 1937 года по прямому распоряжению Сталина расстреляны более сотни представителей национальной элиты.

Даже изданный уже при Лукашенко (1995) энциклопедический словарь «Беларусь» называет количество жертв в Куропатах — «до 100 тысяч человек» (открыватель Куропат Зенон Пазьняк называет цифру в 250 тысяч).

Если это не геноцид — что тогда геноцид?

И все это делалось по прямому указанию руководителей большевистского ЦК ВКП (б) и НКВД, которые находились не в Варшаве, Берлине, Брюсселе или Вашингтоне, а в московском Кремле и на московской Лубянке.

Сегодня Россия считает себя правопреемницей СССР (и, кстати, в международно-правовом отношении таковой является, занимая по этой причине место в Постоянном Совете безопасности ООН), а ФСБ РФ с гордостью называет себя продолжателями «славных чекистских традиций». Выходцы из ВЧК-КГБ-ФСБ во главе с Путиным уже не одно десятилетие безраздельно управляют Россией.

Так не логично ли предъявить претензии за этноцид и геноцид белорусского народа Москве?

И в качестве постскриптума добавлю, что факт массовых расстрелов в Куропатах именно органами НКВД был доказан следователями по особо важным делам Генеральной прокуратуры БССР в 1988 году, тогда же подтвержден правительственной комиссией, а Верховный Совет Беларуси 12-го созыва в 1990-м создал постоянную Комиссию при парламенте по правам жертв репрессий 1930-1950-х годов. Депутат Верховного Совета от 310-го Шкловского избирательного округа Лукашенко А.Г. голосовал за создание этой комиссии и ни в одном из своих выступлений на сессиях в период депутатства факт массовых расстрелов в Куропатах НКВДистами под сомнение не поставил.

Но, насколько мне известно, и в Куропаты никогда не приехал.

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